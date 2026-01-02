覚醒の一発となるはずだ。巨人の佐々木俊輔外野手（２６）は１０月のＤｅＮＡとのＣＳ第１ステージ（横浜）で“プロ１号”をマーク。シーズン最終盤は東京Ｄの打撃練習で特大のサク越えを連発し、チームスタッフも「元々あったポテンシャルが開花したのでは」と口をそろえている。

吹っ切れた。１年目の春季キャンプで球界トップクラスに相当する打球速度１７０キロ超を記録するなどパワーに定評はあったが「和真さんとか見て『長距離打者は無理だな』と。勝手に自分が（長打を）消していました」。結果を求めるがあまりに小さくなっていた打撃を見て「長打が出ないと面白くないだろ」と手を差し伸べたのが阿部監督だった。指揮官の助言を受けて左肩に寝かせていたバットを立てるなどフォームを改良し、９月末の１軍再昇格後は２試合連続マルチと即結果に結びつけた。

「つかみかけてる途中で（シーズンが）終わった」と苦笑いも、昨年のＣＳでプロ１号を放った中山が今季の飛躍につなげたことは記憶に新しい。「１年目の開幕戦で１番打者を経験して、２年目に奪われた。そこを目標にして、１年間レギュラーで定着できたら」と佐々木。２年目の最終戦で取り返した「１番・中堅」はもう、誰にも渡さない。（巨人野手担当・内田 拓希）