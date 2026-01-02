大みそかのＲＩＺＩＮで大金星を挙げたジョリー（２８）＝ＦＩＧＨＴＥＲ’Ｓ ＦＬＯＷ＝が１日、自身のＸを更新。ＳＮＳでロックバンド「Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ」ボーカルのＨｙｄｅから祝福を受け、大感激した。

ジョリーはＲＩＺＩＮファイター芦澤竜誠との対戦で、１回２５秒、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。試合後、「勝ちました。まじで何言われても一生懸命やってきて良かった」と、妻の清水ユリらと写る写真付きで投稿した。

この投稿にリプライしたのがＨｙｄｅ。「観てました！おめでとう御座います」と祝福メッセージを送られたジョリーは「え、まじで、、！？！？、、？」と大混乱した。

その後、「ちなみに自分のサインの下にｈｙｄｅさんの名前かいてＬＯＶＥって書くくらい好きです 祝福やん イエス様ありがとうハッピーニューイア」と記述。サプライズ祝福に、興奮がおさまらない様子だった。

フォロワーからは「ブレイキングダウンドリームすぎる！」「ｈｙｄｅさんからリプはさすがにエグすぎる」「ジョリーおめでとう」「これはまじで？すぎる」「やばすぎる」などの声が寄せられている。