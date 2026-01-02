家事が苦手な旦那さんだと、自分でやったほうが早いと思ってしまう人も多いのではないでしょうか。ただ、それでは自分に負担がかかる一方で、次第に夫婦仲は険悪に。どうにかして旦那さんに家事をやらせようと奮闘する人もいるようで……？ 今回は、家事をしない夫を変えさせた妻の話をご紹介いたします。

褒め殺し作戦

「とにかく夫は家事をしない人でした。何度も頼んでようやくやってくれたと思っても、いつも中途半端で終わってたり、やる気がないから派手に失敗して二度手間になったりと、家事は私がやるしかないのか、と諦めていました。でもこの先何十年も私が家事をやるなんて、絶対に嫌！ どうにかして家事ができるようにならないかと考えて、ようやく編み出したのが『夫ほめ殺し作戦』です。この作戦は、夫が家事を失敗してもひたすら褒めるんです。褒めて褒めて褒めちぎります。嘘くさいだろっていうくらい、過剰に褒め続けていると、だんだん夫は自ら家事をやるようになりました。

今ではきちんと家事の分担もして、週末は夜ごはんを作ってくれますよ。世の中の主婦の人たちにもぜひ実践してほしいので、今はSNSで自分の経験を発信してます」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 褒められると伸びるタイプの男性なら、効果がありそうです。イラッとしても褒めなくてはいけないため忍耐力が必要ですが、家事ができるようになってくれたら助かりますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。