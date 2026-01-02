ダラス・マーベリックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年1月2日（金）

開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）

最終スコア：ダラス・マーベリックス 108 - 123 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのダラス・マーベリックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。

第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし33-27で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し57-68で終了する。

第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにダラス・マーベリックスがリードし83-92で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び108-123で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-02 13:05:06 更新