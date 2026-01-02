2026年1月に行われる大学入学共通テストについて、今回から出願がオンラインに変更となりました。それにともない、受験票を個人で印刷しなければならず、注意が必要です。

約50万人の受験が予定されている「大学入学共通テスト」。2026年1月17日（土）18日（日）に行われる予定で、今回からオンライン出願にかわるなどさまざまな変更点が出てきています。

これまで、現役受験生であれば原則、学校で志願票を記入した上で、学校から大学入試センターにとりまとめて送るのが一般的でしたが、今回からは、学校側の負担を軽減し受験生の利便性を向上させるという目的で、各受験生がオンライン上の専用サイトから受験科目や受験料の支払い方法などを登録する方法にかわりました。

志願受け付けは2025年9月16日から10月3日まで行われ、志願者数は49万6237人となりました。前回より1066人増加しています。

■受験票は個人で印刷して持参、身分証も必須に！

今回、オンライン上での出願にかわったことにともなって、これまで郵送されていた受験票については、各自で専用サイトから印刷して持参する形に変更になりました。また、身分確認のための学生証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証の持参が必須となります。

■試験問題をSNSに掲載することは試験後でも禁止！

大学入試センターは各自での受験票の印刷や身分証の持参を忘れないよう注意を呼びかけていますが、万が一、受験票を忘れてしまった際には、受験会場では身分証を確認の上、仮受験票を発行するとしています。

今回の試験では新たに、試験後であってもSNSなどインターネット上への試験問題の掲載を禁止にしました。掲載禁止を追加した理由について、大学入試センターは、電車の遅延などで別室受験をしている受験生への対応や著作権上の理由があるとしています。