¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç£µ¶è¡¡¹õÅÄÄ«Æü¤Îà´ñÀ×á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´üÂÔ¡Ö¤Þ¤¸¤ÇµÕÅ¾¤¢¤ë¤Ç¡×¡Ö¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡×
¡¡Âè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢ÀÄ³ØÂç¤Îà´ñÀ×á¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹º£Âç²ñ¤Ï¡¢£±¶è¤Î¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£±£¶°ÌÈ¯¿Ê¡££²¶è¤ÎÈÓÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£±£±°Ì¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢£³¶è¤Î±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£³¿ÍÈ´¤¤Î²÷Áö¤Ç£¸°Ì¤ËÉâ¾å¡££´¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â½ç°Ì¤ò£µ°Ì¤Ë¾å¤²¡¢£µ¶è¤Î¥¨¡¼¥¹·ó¼ç¾¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ë±¿Ì¿¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ÏÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç£µ¶è¤Ë¹õÅÄ¤òµ¯ÍÑ¡£¹õÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡££´Ç¯´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁí¹çÍ¥¾¡¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÃÖ¤¯¹õÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ô¤±¡¢¹õÅÄÄ«Æü¡ª¤Ö¤Ã¤È¤Ð¤»¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¹õÅÄÄ«Æü¤Þ¤¸¤ÇµÕÅ¾¤¢¤ë¤Ç¡×¡Ö¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê¤ÇµÕÅ¾¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¡×¡ÖÀÄ³Ø¹õÅÄ¤¯¤óÉÝ¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¤Ö¤ÁÈ´¤¤¤Æ¸«¤»½ê¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¥¨¡¼¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£