ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡Ö¥ì¥¢¤Ê¡×ÏÓ»þ·×¿Þ´Õ Âè8²ó ²¦¸ôµ®Â²¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢100Ç¯Á°¤Î¡Ö800Ëü±ß¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯¡×
¹âµéÏÓ»þ·×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢À½Â¤ËÜ¿ô¤äÈÎÇäÃÏ°è¡¢ÈÎÇä»þ´ü¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¢¤Ê¡×»þ·×¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÏÓ»þ·×¤ò¸«¤Æ¤¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¸·Áª¤¹¤ë¡¢¥ì¥¢¤ÊÏÓ»þ·×¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¼è¤ê°·¤¦¥·¥§¥ë¥Þ¥ó¶äºÂÅ¹¤ÎÆ£¸¶Î¼²ð¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Î²ûÃæ»þ·×¡Ö¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ PG¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥ì¥¢ÅÙ¡§¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡Ö¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ PG¡×(800Ëü±ß) ¢¨¥·¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê(¼èºà»þ)¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤½¤ÎÂ¾¤Î»ö¾ð¤Ç²Á³Ê¤ÏÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¤É¤ó¤Ê»þ·×?
1900Ç¯Âå½éÆ¬¤Ëºî¤é¤ì¤¿²ûÃæ»þ·×¤Ç¡¢¹â¤¤²»¤ÈÄã¤¤²»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¸½ºß»þ¹ï¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡¹½¼«ÂÎ¤Ï¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤¬À¸¤¤¿1700Ç¯Âå¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼µ¡¹½¤Ë¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Îµ¡¹½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Äã¤¤²»¤¬²¿»þ¤Ê¤Î¤«¡¢¹â¤¤²»¤¬²¿Ê¬¤Ê¤Î¤«¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÓÃæ15Ê¬Ëè¤Ë¹â¤¤²»¤ÈÄã¤¤²»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥¥ó¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸»úÈ×¤ò¤ß¤Ê¤¯¤È¤â²»¤Ç²¿»þ²¿Ê¬¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¢¤³¤ÎÏÓ»þ·×¤¬¥ì¥¢¤ÊÍýÍ³
1900Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥±¡¼¥¹¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤¬¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤«¤Ä¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼ÅëºÜ¤Î²ûÃæ»þ·×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯ÂçÊÑ¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¥Ñ¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Î²ûÃæ»þ·×¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Ã¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²¦ÍÍ¤äµ®Â²¤È¤¤¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÃ¸¢³¬µé¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡Ö¶â¤È¤¤¤¨¤Ð¥¤¥¨¥í¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢º£¤Ç¤³¤½¿Íµ¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¤¬¤¢¤¨¤Æ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¤³¤Î»þ·×¤¬¤¤¤«¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¥ì¥¢¤Ê»þ·×¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥¤¿Ë
¤Þ¤¿¡¢¥ë¥¤¿Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõ¾þ¿Ë¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ºÙ¹©¤Ï¸«»ö¤È¸À¤¦Â¾¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤½¤é¤¯°ì¤Ä°ì¤Ä¼êºî¶È¤Çºîºï¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤ì¤ÐÅö»þ¤Î¿¦¿Í¤¬¤¤¤«¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
