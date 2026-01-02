Snow Man佐久間大介が“叔父”の顔 実家帰省で姪っ子と仲良しオフショット「プライベート感がたまらない」「癒やされる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/02】Snow Manの佐久間大介が1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。姪っ子たちと過ごすオフショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】“叔父”Snow Manメンバー、姪っ子たちと密着
佐久間は「実家帰って姪っ子たちと遊んできた」とコメントし、姪っ子たちとの密着ショットを投稿。3人で顔を寄せ合い、仲良くピースサインを決める様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な叔父さま」「姪っ子になりたい」「あー可愛すぎる」「プライベート感がたまらない」「ピンク髪と笑顔の破壊力すごい」「羨ましすぎる」「癒やされる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐久間大介、姪っ子たちと密着ショット公開
実家帰って姪っ子たちと遊んできた (^^) pic.twitter.com/MEMKFntGv6— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) January 1, 2026
◆佐久間大介の投稿に反響
