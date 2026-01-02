ÃÅÌª¡ÖÆþÂà±¡¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò·Ð¤Æ2Ç¯¡×¿´¶¤Ä¤Å¤ë¡¡¿·Ç¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¥Ö¥í¥°¤Ç1Ç¯¤Ö¤ê´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡ÖÊÑ´é¡×É÷¤Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÅÌª¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢26Ç¯1·î1Æü¤Ë¿·Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶á±Æ¤ò¡ÖÊÑ´é¡×É÷¥·¥ç¥Ã¥È¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À2Ç¯¤«¤â¤¦2Ç¯¤«¤É¤Ã¤Á¤À¤í¤¦...¡©¡×
ÃÅÌª¤µ¤ó¤Ï23Ç¯¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËµÙÍÜ¤·¡¢ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£24Ç¯9·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿´¿ÈÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê1Ç¯¤Î30¡ó°Ê¾å¤òÆþÂà±¡¤ËÈñ¤ä¤·¡×¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
25Ç¯12·î31Æü¤Î¥Ö¥í¥°¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯¤ò¾¯¤·¤Õ¤êÊÖ¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆþÂà±¡¤Î·«¤êÊÖ¤·¤ò·Ð¤Æ2Ç¯¡¢¤Þ¤À2Ç¯¤«¤â¤¦2Ç¯¤«¤É¤Ã¤Á¤À¤í¤¦...¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¤É¤Ã¤Á¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Þ¤ÀÄÌ±¡¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Þ¤À2Ç¯¤À¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë45ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦2Ç¯¡¢¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÆÆþ±¡¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤ß¡¢Æþ±¡¤¬É¬Í×¤½¤¦¤ÊÍ½Ãû¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤¬¥°¥Ã¤È¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Æ¡×¤ÈÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°ì´î°ìÍ«¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø»Å»ö¡¢²È»ö¡¢Æ±µï¿Í¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¡Ù¤ò½Í¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ²¿¤È¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÎÙ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ä¤·¤¿¤êÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ê¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤âÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸¤ä´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀ¶Ìî¤µ¤ó¡¢¿ÈÆâ¡¢Á¬ÅòÃç´Ö¡¢»Å»ö¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ë¥¦¥Á¤Î»Ò¤¿¤Á¡¢³§¡¹ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÍÉ¤êÌá¤·¤ä°²½¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¶²¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Îå¤ß¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ÎÉÂ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¼«³Ð¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¤Ï¡ÖÉÂµ¤¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶¯¤¤°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ...¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾º£¤ÏÆñ¤·¤¯¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤âÅÇÏª¡£¡Ö¾Ç¤Ã¤ÆÌµÍýÌðÍýÆ®¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¡Ê¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤Î¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÊªÆþ¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆÈ¤ê¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°¤¤¥¯¥»¤Ç¤¹¡Ë¹¹¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÎÙ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ä¤·¤¿¤êÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÌô¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤òÇ§¼±¤¹¤ë...¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È1Ç¯²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ê¤ê¤Îµ÷Î¥´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿26Ç¯1·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥Þ¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£25Ç¯¤Î¸µÆü°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç´é¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î¤«¤Ö¤ê¤â¤Î¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÇòÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÑ´é¡×É÷¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö³Ñ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢³Ñ¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤ò¡£2026Ç¯¡¢45ºÐ¤ÎÀ¸¤¤ëÓÏ¤ß¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¤Æ¾Ð¤¦ÇÏ¡¢¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÇòÌÜ¤Ç¤Î¾Ð´é¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£