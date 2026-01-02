【GUの白ロンT】が超使える！“チラ見せ”がおしゃれな「大人レイヤードコーデ」

「冬の着こなしがあか抜けない」と感じたら、シンプルな「白のロンT」をプラスしてみると良いかも。裾や袖口をさりげなくチラ見せするだけで、大人の余裕を感じさせるコーデにグッと近づきます。そこで今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフが提案する、白ロンTの良さを引き立てた大人の「レイヤードコーデ」をご紹介。スウェットやニットと合わせるだけで、いつものコーデが洗練されそうです。

バランスよく引き締まる細見えレイヤード

【GU】「ソフトコットンクルーネックT（長袖）」 \1,290（税込）

ブラウンのハーフジップセーターに白ロンTを重ねたコーデは、柔らかさと抜け感を両立した大人のカジュアルスタイル。白を裾からのぞかせることで落ち着いた色味のセーターに自然な明るさが加わり、軽やかな印象に。下半身をブラックで引き締めれば、ぼやけた印象を回避できるはず。

モノトーンでまとめてシャレ感アップ

セーターとパンツのワンツーだとなんだか物足りない。そんな時に白ロンTのレイヤードが効果的。モノトーンコーデでものっぺりせず洗練された印象に仕上がります。黒の小物で統一することで、白の差し色がよく映えてシャレ感を高めてくれそうです。

Writer：licca.M