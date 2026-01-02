１日に解散を発表したお笑いコンビ「天竺鼠」（てんじくねずみ）の川原克己が２日、改名を発表した。

インスタグラムで「個人改名 川原→天竺川原 ＃茶碗蒸し」とつづり、天竺川原と個人の芸名を変更することを報告した。

フォロワーからは「最高じゃん！」「ずーっと応援してます」「解散なんてショック」などの声が上がっている。

天竺鼠は２００４年０４月に結成。「キングオブコント」では２００８、２００９、２０１３年でファイナリストに残り、１３年の「ＴＨＥ ＭＡＮＺＡＩ」でもファイナリストになるなど活躍した。

川原克己が１日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを同日に更新し、相方の瀬下豊と出演。「ちょっとここで天竺鼠としてお知らせがございます。天竺鼠、２０年以上…このたび、天竺鼠、解散いたします」と報告し、「学生のころから一緒にいまして、大阪に行って。鹿児島から大阪にいって、ＮＳＣに入ってやってきたんですけど。友だちから仕事のパートナーになったわけですね。その、友だち（の頃に）戻ろうということになりました」と友人関係に戻ると明かしていた。