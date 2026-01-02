¡Úµð¿Í¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯Í½Êó¡ÛÀ¾´ÜÍ¦ÍÛ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×ÍºÀ±¥á¥½¥Ã¥É¤ÇÀèÈ¯¥Ð¥È¥ë¾¡¤ÁÈ´¤¯
¡¡µð¿Í¤ÎÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë£²£°£²£¶Ç¯¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î£±Ç¯¤Ë¤¹¤ë¡££²£°£²£µÇ¯¤ÏÀèÈ¯¡¦Ãæ·Ñ¤®·×£±£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£²£²¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö£±Ç¯´ÖÄÌ¤¸¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È£±·³¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤Î£±·³´°Áö¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀèÇÚ¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£¥ª¥Õ¤ÏÃÏ¸µ¡¦´ä¼ê¤Ç²Ö´¬Åì¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤È¤È¤â¤ËÎý½¬¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£ÂçÀèÇÚ¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ä¹Í¤¨Êý¡¢½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤Ê¤Éµ»½ÑÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¿¤¯¤ò³Ø¤ó¤ÀÇØÈÖ¹æ£±£·¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¤Þ¤¿ÍºÀ±¤µ¤ó¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈµÈÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥·¡¼¥º¥ó¸å¤«¤é¡Ö¶Ê¤¬¤êµå¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÉôÎà¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Íî¤Áµå¤Ç²¿¤«¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤á¤ì¤Ð¡×¤È¿·¤¿¤ÊÍî¤Áµå¤òÎý½¬Ãæ¡£ÉáÃÊ¤ÏÊªÀÅ¤«¤ÇÎäÀÅ¤Ê±¦ÏÓ¤À¤¬¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ã¤·¤¤ÀèÈ¯Áè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë
¡¡¢¡À¾´Ü¡¡Í¦ÍÛ¡Ê¤Ë¤·¤À¤Æ¡¦¤æ¤¦¤Ò¡Ë£²£°£°£²Ç¯£³·î£±£±Æü¡¢´ä¼ê¡¦°ì¸ÍÄ®À¸¤Þ¤ì¡££²£³ºÐ¡£°ì¸ÍÆî¾®£³Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢°ì¸ÍÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¡£²Ö´¬Åì¤Ç¤Ï£±Ç¯²Æ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££²Ç¯½Õ²Æ¡¢£³Ç¯²Æ¤È¹Ã»Ò±à¤Ë£³ÅÙ½Ð¾ì¡£ÃæÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¡££³Ç¯½©¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡£ÅìÅÔÂç£±ÉôÄÌ»»£µ£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±£²¾¡£±£°ÇÔ¡£ËÉ¸æÎ¨£±¡¥£¹£µ¡£Æ´¤ì¤ÎÅê¼ê¤ÏµÆÃÓÍºÀ±¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡£ÆÃµ»¤Ï¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥¡¼¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö½é»Ö´ÓÅ°¡×¡£ÇØÈÖ¹æ£±£·¡££±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢£·£¹¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£