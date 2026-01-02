「僕には審判と戦っているように見えた」――坂本誠志郎が仲間を問い正した甲子園のベンチ裏　独走Vを支えた女房役の存在感【阪神】

扇の要としてチームを文字通り司った今季の坂本(C)産経新聞社

相手バッテリーの警戒も強めさせた「打者・坂本」

2年前とは、また違った達成感を阪神の坂本誠志郎は感じていた。

9月7日の広島戦でチームはNPB史上最速となるリーグ優勝を達成。ライバルを寄せ付けず、独走したシーズンで、正捕手として2年ぶりの戴冠に貢献したのが、他でもない坂本だった。

【動画】見よ、華麗なるスローイング！ 坂本誠志郎の強肩発動シーン

「自分の中で正捕手とかはあまり考えたことはない。正捕手の基準も分からない。でも、元々試合に出続けたいって思ってやってきたので。今（これまでのキャリア）までで一番試合に出てると思いますし、ちょっと成績もついてきているなと思う」

球界屈指のフレーミング技術に、投手陣の好投を引き出すインサイドワークは「坂本誠志郎」という捕手の大きな長所としてこれまでも語られてきた。それらに加えて今季、存在感を示したのは打撃面。本人が強調した「成績」言葉にも打撃での貢献という手応えがにじむ。

自己最多の117試合に出場し、打率.247、84安打は当然ながらキャリアハイで、19本を数えた二塁打にいたってはこれまでのシーズン最多5本から4倍近くも増産した。さらにMLBでは、野手の打力を推し量る上でスタンダードな指標となっているOPS（出塁率＋長打率）もセ・リーグの捕手では最上位クラスの.684。どちらかと言えば、ディフェンス面が際立っていた坂本だが、相手バッテリーにとって「打者・坂本」にも警戒を強めなければいけない場面が多くあった。

本人にとって打撃面での分岐点となったのは、開幕前の3月。ドジャースとのプレシーズンゲームでマスク越しに観察したのが、相手主砲のテオスカー・ヘルナンデスだった。

「テオスカー・ヘルナンデス選手を後ろから見て“うわ、これだ”と感じたんです。僕の目の前をバットが通ったんですよ」

遠回りするように半円を描いて自身の目の前を通ったバットの軌道は、およそ最短距離とはいえないスイングだ。振り遅れるデメリットも生まれるように感じるが、坂本の着眼点は違うところにあった。

「振り遅れても加速をつけられているから、逆方向にも強い打球がいく」。インパクトまでにいかに右手で加速をつけられるか。春季キャンプから新たな理論を基に、強化に着手してきたスイングのお手本を思わぬところで目にしたというわけだ。

OPSが.700を超えていた8月、坂本は「いかにスイングに加速をつけるか。今はもうインパクトより後ろ（加速をつけるスイング）のことばっかり考えています」と明かしてくれた。二塁打が格段に増えた要因は間違いなくヘルナンデスを参考にした加速型のスイングによるものだった。