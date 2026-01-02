山口は８月２０日の楽天戦の最終打席で本塁打、２１日楽天戦３打席目までで１試合３本塁打。２日にまたがって４打席連続本塁打を放った。

４打数以上の連続本塁打は２２年に５打席連続の村上（ヤ）以来２３人目２４度目。パでは１０人目１１度目のタイ記録。４打席連続はパ７人目で、球団では７１年醍醐猛夫に次いで２人目だった。２１日の４回には１イニング２本塁打。こちらは２２人目２４度目のプロ野球タイ記録だった。

今季、山口は３５試合で７本塁打と、故障もあって出場が少なかった。４打数以上を記録した２３人中、シーズン７本塁打は醍醐の１０本を下回り最少本塁打。３５試合は、９０年アレン（広）の９８試合を大きく下回る最少出場数だった。

１試合３本塁打した８月２１日を最後に一発が出ず、それ以降は、２０試合で６０打数１２安打の打率・２００。６４打席本塁打なしで閉幕した。もっとも、８月５日に今季初本塁打してから、２１日までは９試合で７発の量産ぶりと、爆発力はあるだけに、シーズンを通して出場したい。

勝率１位でＶ７０年以降なし ▼…１７年以来１０度目の最下位。最下位回数１０度以上は９チーム目。一方、優勝は０５年が最後だが、プレーオフで優勝しており、シーズンの勝率は３位。勝率１位は、７４年が最後。７４年も前後期制のプレーオフで優勝。プレーオフを除き、勝率１位での優勝は、７０年以来ない。

球団新人１２人目西川規定打席 ▼…ルーキーの西川は規定打席をクリアして、打率・２８１はリーグ６位。球団新人の規定打席到達は、１８年藤岡裕大以来１２人目。今季、球団の規定打席到達は、藤原・２７１、寺地・２５６で、西川が最高打率。球団でチームの最高打率がルーキーは今年の西川が初めて。

▼…種市は１６０回２／３を投げ１６１奪三振。９回換算の１試合平均の奪三振数（奪三振率）は９・０２。昨年も９・０４で１イニング１個以上のペースで三振を奪った。球団で２度奪三振率９以上は、９３〜９６年に４年連続４度の伊良部秀輝に次ぎ２人目だ。

▼…小島は３年連続３度目のリーグ防御率最下位。防御率最下位を３度は、５０、５３、５５年関根潤三（近鉄）、５８、５９、６６年の梶本隆夫（阪急）、０５、０６、０８年大竹寛（広）に次いで４人目。３年連続は小島が初の屈辱。

▼…新助っ人のボスは５〜９月に８連敗。外国人投手の最多連敗は６１年ミケンズ（近鉄）、９２年アンダーソン（中）、０７年ギッセル（西）、１１年ネルソン（中）が記録した９連敗だが、球団では、１５年イ・デウンの７連敗を抜いてワースト。連敗期間中の１６試合に１０試合で先制を許す。

▼…チームの盗塁阻止率・１２８は、５０年の２リーグ制以降では、００年近鉄の・１４６を下回り最低。個人では規定に届いた寺地が・１２８で両リーグ最低。開幕から２１連続で盗塁を許し、捕手出場５８試合で、阻止率・１０８の佐藤は、開幕から２４連続で盗塁を許す、フリーパス状態。（福山 智紀）