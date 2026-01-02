歌舞伎俳優の中村橋之助が２日、東京・浅草公会堂で初日を迎えた「新春浅草歌舞伎」（２６日千秋楽）の成功を祈願して鏡開きを行った。

若手歌舞伎俳優の登竜門。出演者が一新された昨年から座頭を担う橋之助は「昨年末に３０歳となり、３０歳初舞台です。めちゃくちゃ気合が入っています」。今回が初参加となる市川男寅は「唯一の新入生です。自分の持っている力を１００％で勤めるだけ。全身全霊で勤めるだけだと思っています」と力を込めた。

中村莟玉は「歴代の先輩方からも浅草歌舞伎は２年目が大変だったと聞いてきました。前回を上回り、素敵な公演だったねと言われるように頑張りたい」と気合十分。市川染五郎は、中村鶴松が２月に初代中村舞鶴を、尾上左近が５月に３代目尾上辰之助を襲名することに触れ「今の名前が最後の方が２人いらっしゃいます。橋之助のお兄さんも（能條愛未との結婚を発表して）おめでたいことがありました。お祝いする気持ちで勤めたい」と語った。

２０日に２０歳の誕生日を迎える左近は「公演中に２０歳になり、５月に尾上辰之助を襲名します。人としても成長できるように精進していきたい」。来月、舞鶴襲名を控える鶴松は「今の名前での公演が最後になります。新しい名前でも浅草に帰ってこられるように頑張りたい」と意欲を見せた。

第１部は「梶原平三誉石切（かじわらへいぞうほまれのいしきり）」「相生獅子（あいおいじし）」「藤娘（ふじむすめ）」、第２部は「傾城反魂香（けいせいはんごんこう）」「男女道成寺（めおとどうじょうじ）」を上演する。