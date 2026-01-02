松田るか、脚本家の谷碧仁氏と結婚を発表「物理的にも賑やかな家に」 『仮面ライダーエグゼイド』ポッピーピポパポ役で人気
俳優の松田るか（30）が2日、自身のXを更新。脚本家、演出家の谷碧仁氏（34）との結婚を発表した。
【画像】松田るかが脚本家の谷碧仁氏と結婚を発表した文面全文「物理的にも賑やかな家に」
「いつも応援してくださっている皆様へ、大切なお知らせがあります」とXに文面を掲載。そこで「謹んでご挨拶申し上げます。私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を発表。「お互いに口数が多く、声も身振り手振りも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思います。対話に対話を重ね、小さな幸せを幸せだと言う勇気と、不幸に出会した際に絶望の手前で踏ん張れる底力を、これから二人で培って参ります」と抱負を語る。最後は「感謝の気持ちを忘れず、今まで以上に誠実に仕事に取り組んで参りますので、温かく見守って下さると幸いです」と結び、文末には直筆で署名もしていた。
松田は『仮面ライダーエグゼイド』（2016）で仮野明日那／ポッピーピポパポ／仮面ライダーポッピーを演じて人気に。NHK連続テレビ小説『スカーレット』（2020）、『ちむどんどん』（2022）、NHK大河ドラマ『光る君へ』にも出演した。谷氏は、TBS日曜劇場『キャスター』、フジテレビ『明日はもっと、いい日になる』で脚本を担当した。
