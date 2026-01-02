演説するベネズエラのマドゥロ大統領＝11月21日、カラカス/Jesus Vargas/Getty Images

（CNN）米国がベネズエラのマドゥロ大統領に対する圧力を強める中、ベネズエラの治安部隊がここ数カ月で少なくとも米国人5人の身柄を拘束したことが分かった。事情に詳しい米当局者がCNNに明らかにした。

当局者によると、個々の拘束の状況はさまざまで、一部の米国人は麻薬密輸に関与していた可能性もある。米当局は依然、これらの米国人がベネズエラで何をしていたのか、拘束時の状況について情報収集している段階だという。

トランプ政権当局者はマドゥロ政権が米国人を拘束する目的について、麻薬船攻撃や米中央情報局（CIA）によるベネズエラ港湾施設への攻撃、最近の石油封鎖などでマドゥロ氏への圧力が強まる中、米国に対する交渉力を強化する狙いがあると見ているという。

この戦術はベネズエラと長年近い関係にあるロシアの手法と似通っている。ロシアは近年、米国との緊張の高まりを背景に、交渉材料として利用する目的でロシア国内にいる米国人を多数拘束してきた。

最近拘束された米国人については、米紙ニューヨーク・タイムズが最初に報じた。

国務省は数回のコメント要請に応じなかった。ホワイトハウスからも現時点でコメントを得られていない。