自分たちも若手だけど…伊藤沙莉＆松岡茉優“気になっている若手俳優”
女優の伊藤沙莉（31歳）と女優の松岡茉優（30歳）が、12月31日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。気になっている若手俳優の名を挙げた。
リスナーからの質問に答える新春企画で、「気になっている若手俳優はいますか？」という質問が寄せられ、伊藤沙莉も松岡茉優も「私だって若手のつもりだよ」「私も若手なんだけど」と恐縮しつつ、「私、『ベイビーわるきゅーれ』がさ、あの本当に1（作目）から好きで。1も好きで2も好きでドラマも見たけど大好きすぎたから、その『ばけばけ』の高石あかりさんは超楽しみ！」と話す。
伊藤は松岡に先を越されて「ずるいずるい！」と文句を言いつつ、「じゃあバディの方にします。伊澤彩織ちゃん。彼女さ、本当に新時代のアクションスターなんだろうね。てか、もうさ、やってる人の構えじゃん？。まず かっこいい。 あとさ、本当にたぶんもしかしたらなんか映像的にやってんのかもしんないけど、やっぱ俊敏じゃん、動きが。もうなんか見てて気持ちいいアクションなんだ。 やっぱね、あの子のアクションってえぐいなって思うわけ」と語った。
