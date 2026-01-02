プレミアムミッドシップレイアウトは日産の特許技術

トランスアクスルで後輪に荷重をかけながら、ミッションが後ろに回ったぶん全長の短いV6をキャビン側に押し込んでマスを集中させる。いわゆるプレミアムミッドシップレイアウトは日産の特許技術だが、持てる手駒で何をやるかを考え抜いた上で、プロペラシャフトを前後に往復させるという奇策をも是にしてしまった。これがトラクションの理想解となった理由は、第2世代で積み上げた経験値に他ならない。

このトラクション能力に加えて、速度が増すほど車体を路面にに張り付かせるようなダウンフォースを生み出す空力特性がGT-Rのコーナリングスピードを飛躍的に高めていたことは間違いないだろう。



R35型GT-Rのプレミアムミッドシップレイアウトは日産の特許技術。 日産自動車

こうみえて床面流速を高めつつ抵抗値を抑える開口面積など計算されたディテールも織り込まれたデザインは、ポルシェやフェラーリではあり得ない言語で描かれた、一見して日本のGT-Rであることもきちんと伝えてくる。何にも似てない、それこそが第2世代のアイデンティティだ。

GT-Rの最大の転機は2014年に訪れる。開発責任者の交代に伴い、オープンロードの適応力を高める『GT』と、クローズドコースでのパフォーマンスを重視する『R』というふたつのテーマをグレードで分担することになった。

そのＲの側を担ったニスモはエンジンや足まわりのみならず、空力特性を司るエクステリアなども全面的に変更され、再びニュルブルクリンクのレコードホルダーに返り咲くほど速さに磨きをかける。

最終仕様2024年型Tスペックに乗る

一方で他のグレードはよりしなやかに動く足まわりの設定となり、乗り味に丸さが加わった。このキャラクターを徹底的に上質な側に引き上げたのが2021年に登場した『Tスペック』だ。当初は究極のトラクションマスターを指すTMスペックを標榜していたが「2文字は収まりが悪い」、「トレードマークみたいだ」という社内の反対意見もあり、Tスペックに落ち着いたという。

開発段階から始まって、その進化の過程を18年にわたってしっかり見届けられた、恐らく自分の仕事のキャリアの中でもそんなスポーツカーに出会うことはないだろう。そんなことを考えながら今回乗ったのは、最終仕様となる2024年型のTスペックだ。



今回筆者が試乗したのは最終仕様となる2024年型のTスペック。 渡辺敏史

長いモデルライフの中で、途絶えることなく進化を続けてきたとはいえ、乗り込めば操作系やメーター類など端々から旧さも滲む。インフォテインメントシステムが収まるセンターコンソールまわりも全刷新されてから8年の時が経つわけだから、思いがけず齢を嗅ぎ取るのもやむなしというところだろうか。

但し、走り出してしまえば一切の旧さを感じさせないのがGT-Rの凄いところだ。最後の大仕事となったエキゾーストシステムの変更によって消音能力が大きく高められたぶん、精緻に組まれたVR38DETTのメカニカルサウンドが低中回転域でもきちんと立ってくるようになったのはプラス要素だろう。

開発側の想定を上回るサプライヤーや製造の進化

そして、そんなことを感じているうちに気づくのが、6速DCTの作動音が静かになっていることだ。これについて2017年型以降は変更のアナウンスはないが、納入元（愛知機械工業）の側で作り込みの熟成が進んでいるのではないかと想像している。

実際、GT-Rの場合は開発側の想定を上回るほどの、サプライヤーや製造の進化がクルマを磨き上げてきた側面があるらしく、たとえば製造公差が詰められたことで設計想定値を約8%上回る車体剛性向上が得られているという。



6速DCTの作動音が静かになっているのは、納入元側で作り込みの熟成が進んでいるのではないか。 日産自動車

登場当初はニュル最速性能をお茶の間に……という足枷もあってか、確かに速さは凄まじいものの、なりふり構わぬがゆえの痛々しさを音振や乗り味に感じることも多々あったGT-Rだが、現行型はそのトゲやバリが尽く丸められた結果、スポーツカー以前にクルマとしてのいいもの感が際立つようになった。

思い通りに走る曲がる停まるのみならず、公道であってもその所作さえ気持ちいい。それは路面変化をものともしないアシを持つTスペックのみならず、最もハードコアなニスモであってもそうだ。これもまた、18年の時がもたらした滋味なのだと思う。

継続は力……ということか、GT-Rは動的に世界の一線級であり続け、そのモデルライフを完遂した。至っている境地を鑑みれば勿体ないと後ろ髪を引かれる気持ちももちろんあるが、冷静に眺めてみれば、それはちょうどいい引き際だったのかもしれない。

GT-Rに求められるのは郷愁ではない

大きな理由はやはり電動化だ。世界のスーパースポーツ群は軒並みHEV化され、数値のみならず速さの質が異次元化しつつある。そういう尺度からいえば、GT-Rはいよいよその速さがアナログ的なものへと変わりつつあるのが現実だ。

もちろんそれでもいい……どころか、個人的にはそれがいいとさえ思うが、今や世界的な名前となったGT-Rに求められるのは郷愁ではないだろう。



果たして次期GT-Rはどんなプロフィールで登場するのか？（写真は2023年のコンセプトカー、ハイパーフォース） 日産自動車

日産のイヴァン・エスピノーサ社長はGT-Rの生産終了によせたコメントで「現時点で正確な計画は確定していませんがGT-Rは進化し、再び登場するでしょう」と発言している。

そして日産本体からは「日産はGT-Rの名を次世代に向けて再定義することに取り組んでいます。R35から得た知見は、次世代GT-Rの開発に不可欠であり、そのレガシーを進化させながら新たな基準を打ち立てることを目指します」というステートメントも発せられている。

つまり、現時点では次のGT-Rはあるとみて間違いはない。何を用いてどんなプロファイルで……と、その進捗はまったく漏れ伝わってこないが、再び世界を驚かせるその姿をゼロから想像してみるのも一興ではないだろうか。