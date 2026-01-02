現代の60代は《人生でいちばん自由な選択ができる黄金期》だと作家の有川真由美さんはいいます。しかし一方で、60代はなにかと家族や親せきから、あてにされる時期でもあり、まわりに振り回されて、「あっという間に70代」ということにもなりかねません。60代でさらに花開く人と、そうでない人の違いはどこにあるのでしょうか？有川さんの著書『60歳から、うまくやっている人がしていること』より、軽やかに生きる人たちの素敵な習慣を紹介します。

【書影】「人生でいちばん自由な選択ができる黄金期」を生きる人たちの素敵な習慣を紹介する、有川真由美さん著書『60歳から、うまくやっている人がしていること』

先のことが不安？

先のことは先の自分が解決。60歳からは1年単位で生きましょう

私がかつて「遊ぶように生きたい」と言ったとき、「遊ぶように生きられるのは、金持ちだけで、貧乏人はそうはいかない」とツッコまれたことがありました。

果たしてそうでしょうか？

まわりの60代を見ると、お金にそれほど余裕のなさそうな人でも、野菜やお米を作って配ったり、わいわい集まってお酒を飲んだり、DIYで家をリノベーションしたり、ボランティアに出かけたり……と、好きなことをやって楽しそうに生きている人が多いのです。

「お金がないと遊べない」というのは、想像力の欠如。むしろ、貯金がたんとあるのに不安なために働いてばかりで、時間の余裕もなく、ストレスと疲労で毎日を楽しめない60代もいます。

不安に取り込まれないためには、お金のあるなしよりも、単純に「なんとかなる」と思えるかどうかが大事。これは自信というより、「慣れ」や環境の問題でしょう。

そのためにもギャップイヤーで組織に属さないで生活することには意味があります。

固定収入がないと、自然に慎ましく暮らすので「月＊＊万円あれば、なんとか生きられるものだ」と見えてくる。

すると、「週3日だけ働こうかな」「せっかくだから、前から興味があった料理関係の仕事をしてみよう」などと、自分の裁量で決められ、見通しも立ちやすくなるのです。

「漠然とした不安」を和らげるには？

「漠然とした不安」というのは、先が見えないから不安なのであって、見通しを立てることで和らいでいくもの。

私はフリーランスになってから、「万が一、お金に困ったらフォトグラファーの仕事をしよう」「田舎で米と野菜を作って暮らす手もある」「病気で体が動かなくなったら、すぐさま行政に頼ろう」などと《万が一のカード》を残していたので、「なんとかならないはずはない」と楽観的。

収入がゼロになっても慣れのためか、「もうなにも怖くない！」と笑い飛ばしたものです。

また、まわりがいい意味でおおらかでのん気な人ばかりだったり、なにかと助け合える信頼関係があったりすると、不安にかられることも少なくなるでしょう。

ともかく、ある程度の見通しや、ピンチのときの対策を立てたら、あとは心配してもしょうがない。

「なんとかならないわけはない」のですから。

「余命1年のつもり」で生きる

ここで私がご提案したいのは、「60歳からは1年単位で生きてみませんか」ということです。

というのも、「老後はこんなふうに生きたい」などと長期的に考えても、仕事の有無や、家族の状況、自分の病気、親や配偶者の介護など想定外のことが多々起きて、狙った通りにはいかないのがあたりまえだから。

先のことを心配しすぎず、シンプルに1日1日を生きるためにも、「今年はこんなことをしよう」と短い単位の計画をざっくりと立てるのがいいのです。

少々極端ですが、私は数年前から「余命1年のつもり」で生きています。

「あとでやろう」「いつか行ってみたい」「そのうち、会いに行こう」と先延ばしにできないので、どうしてもやりたいことだけを、すぐにやる。

惰性でやっていることや、気が向かないことは思い切って手放して、「ぜひともやりたいこと」だけを残すと、驚くほど身軽になって「遊ぶように生きられる」のです。



気ままな一人旅のように生きる（写真提供： Photo AC)

身軽で気ままな一人旅のように生きる

仕事もお金ではなく、自分が満足できることをやろうとするし、休日はワクワクするような楽しいことをして、大好きな人たちと笑って過ごしたい。

知らなかったことを知る喜びや、体験する喜びも味わいたい……と、すべてが遊び感覚。

そんなふうに目の前の一つひとつを嬉々としてやっていると、波長の合う人たちが集まってきて「一緒にやらない？」と誘われたり、素敵なチャンスをもらったりして、思わぬ方向に人生は転がっていくわけです。

60代はスケジュールの決まったツアー旅行ではなく、身軽で気ままな一人旅のように生きるほうが、断然、楽しい。

「とりあえず、あそこまで行ってみよう」と予定を決め込まず、道中で出逢った人と一緒に過ごしたり、面白いものを見つけて寄り道したり……と、なりゆき任せで楽しみ、「あー、楽しかった」と満足できる1年を過ごせたら、きっと5年後、10年後は最高の形でやってくると思うのです。

遊ぶように生きるコツ：ピンチのときの「万が一のカード」を残しておく

※本稿は『60歳から、うまくやっている人がしていること』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。