歌手GACKT（52）が、1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時）に出演。“ソロ参加”の理由を語った。

芸能人がチームを組み、味覚や音感など6ジャンルの格付けチェックに挑む年始の恒例特番。

GACKTは同番組で個人81連勝中。スタッフから今年のパートナーについて質問を受けると「さすがに2026年は音楽活動を再開するので、誰にも邪魔されたくないと思った。完全にパーフェクトで終わって、2026年の幕開けをいい形でスタートさせたいと思った」と話し、「今回は僕1人でやろうと思って」と単独で出演する意向を明かした。

昨年はDAIGO、ゴールデンボンバー鬼龍院翔と「チームGACKT軍団」として参加したが、仲間のミスにより自身初の「映す価値なし」で終了。これを「去年何カ月か引きずったので」とダメージを振り返ると、「（問題が）難しいのは分かってるんですけど、一番難しいのって人間関係じゃないですか。ちょっと彼らに対して不信になっているので」とジョーク交じりに2人への不信感も打ち明けた。

すでに2人にオファー済みだと説明されると、「じゃあ来年。来年で」と共演を先送りにしていた。