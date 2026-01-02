四角い紙を折ってさまざまな形を生み出す日本の伝統的な遊び、おりがみ。手先を動かすことは脳にもよい影響がたくさんあるようです。紙の種類や色を選んだり、指先に集中したり、作りながら友だちと会話したり……。楽しく折ることを習慣にして、元気な脳を維持しましょう（撮影：本社･奥西義和）

まずは準備運動〈認知機能がアップする〉指エクササイズ

顔の角度や鼻の形で表情が変わる

『犬』

難易度★★★

2枚の紙で上半身と下半身を折り、貼り合わせる複合おりがみです。

犬らしさのポイントは、顔。

顔の角度を変えたり、鼻の形を変えたりして、愛らしさを表現しましょう

１）1枚めで上半身を作る。中心線に合わせて折る

２）上の折り目を開き、つぶすようにたたんで三角形を作る。左右行う

３）下の折り目を左右に開き、上に折り上げて船の形を作る

４）船の左右の角を持ち、折り目に沿って下側に折る

５）（上）三角形の角を持ち、斜め上に開いて折り、耳を作る（下）両角を中心線に合わせて折る

６）真ん中から半分に折る

７）上の三角部分を内側に曲げ、三角の中央の線に沿って折り目を付け、顔を作る

８）鼻先を内側に折り込む

９）頭と前足（上半身）の完成

10）2枚めで下半身を作る。中心線に合わせて折る

11）折り目の角をつまみ、左右に広げながら折り上げる

12）（上）内側に折り、胴の長さを決める（下）中心線を起点にして斜めに折る

13）半分に折る

14）下の角を内側に折り込み、お尻を作る（折り込む幅は自由でよい）

15）折り込んだ部分の角を少し引き出し、しっぽを作る

16）足の内側に胴部分を折り込む（角度は自由でよい）

17）胴と後ろ足の完成