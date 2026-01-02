先週買ったばかりなのにまた同じものを買ってしまった、突然暗証番号が思い出せなくなった……もしかしたら、認知症の一歩手前である「認知症グレーゾーン」のサインかもしれません。今回は、認知症専門医・朝田隆先生が「認知症グレーゾーン」の歩き方を綴った著書『認知症グレーゾーンは分かれ道』より一部引用、再編集してお届けします。

認知症が発症する人、引き返せる人

認知症が発症する人、引き返せる人は何が違うのか？

これに関する研究結果は、性別や遺伝子、その人が持っている持病との因果関係によるというものが多いのです。つまり自分の努力では如何ともしがたいことを意味します。認知症が20年かけて進行していくことがわかっていて、たまさか早期発見できたとしても、改善の余地がないという見解が長い間まかり通っていたということです。

残念ながら医学が進歩した現代においても、認知症の根本的な治療方法はまだ見つかっていません。

認知症を改善するための薬も治療法も十分ではないという状況の中、注目されているのが認知症グレーゾーン期。近年になって、認知症グレーゾーンの特に初期であれば、努力次第で認知症にならずにＵターンする人が少なくないことがわかってきたのです。

認知症になってからでは遅すぎる

認知症グレーゾーンと呼ぶＭＣＩ（軽度認知障害）の概念は、幾人かの研究者によって違う意味で提唱されてきました。

そして今日ゆきわたっているものは、１９９５年にアメリカ人医師であるピーターセンによって提唱されました。

既存のアリセプトやリバスタッチパッチといった進行を遅らせるための薬ではなく、もっと根本的に改善できる薬を開発しなければいけないという考えがこの30年の間に世界中で浸透しました。

認知症になってからでは遅いのなら、一歩手前の予備軍の段階で効果を発揮する新治療薬の開発をしようという発想が生まれます。

「早期発見、早期対応」の時代へ

そのためには予備軍とは何かをはっきりさせる必要があるという発想が生まれ、ピーターセンによって示されたのがＭＣＩという概念。つまりどこまでが根本治療の切り口になる認知症グレーゾーンなのかという基準が確立されたのです。

その後の研究によって認知症グレーゾーンのうちにしかるべき対応をすれば、薬を使わなくてもある程度の回復が見込めることがわかってきました。



こうして、認知症は「早期発見、早期絶望」から「早期発見、早期対応」の時代へと駒を進めることができたのです。

