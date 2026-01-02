1月4日から、2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の放送がスタートします。仲野太賀さん演じる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長です。歴史の教科書にも載っていない彼は、いったいどのような人物なのでしょうか？今回は、書籍『図解 豊臣秀長』をもとに、歴史研究者で東大史料編纂所教授の本郷和人先生に解説をしていただきました。

【書影】2026年大河ドラマで話題「豊臣兄弟」のことがみるみるわかる！監修：本郷和人『図解 豊臣秀長』

* * * * * * *

歴史の教科書に出てこない「豊臣秀長」

令和8（2026）年のＮＨＫ大河ドラマは『豊臣兄弟！』です。主人公は、誰もが知っている天下人の豊臣秀吉ではなく、その弟である秀長のほうです。

みなさんは、この豊臣秀長という人物について、どのくらい知っていますか？

歴史好きの人ならもちろんご存じでしょうが、「実はよく知らない」という人が多いのではないでしょうか。

確かに豊臣秀長は、一般的な知名度は秀吉に比べるとひどく劣ります。その名前も、歴史の教科書には出てきません。秀長のことを書いた評伝や、彼を主人公とした歴史小説も、秀吉のそれと比べるとあまりにも少ない。僕がパッと思い浮かぶのも、司馬遼太郎（「遼」は正しくは二点しんにょう）さんの『豊臣家の人々』、堺屋太一さんの『豊臣秀長―ある補佐役の生涯』、志木沢郁さんの『豊臣秀長』くらいです。

経営者やビジネスマンにも広く読まれたベストセラー

秀長を「日本史上屈指のナンバー２」として高く評価した堺屋さんの『豊臣秀長―ある補佐役の生涯』は、歴史ファンだけでなく経営者やビジネスマンにも広く読まれてベストセラーになり、元総理の菅義偉さんも安倍晋三内閣の官房長官を務めていた頃に座右の書として挙げていました。この本をきっかけに堺屋さんと菅さんとの間に親交が生まれ、令和元（2019）年に堺屋さんが亡くなったときに菅さんが弔辞を読んだ話はよく知られています。

堺屋さんの本の影響で、秀長の知名度は以前よりも上がったことは間違いないと思うのですが、まだまだ秀吉に比べたら遠く及びません。菅さんも、堺屋さんの本に出会うまでは、秀吉に弟がいることさえ知らなかったそうです。

堺屋さんが評価したように、秀長が大変に有能な人物だったことは確かです。兄・秀吉の右腕として多くの戦いで武功を挙げ、政治家としても手腕を発揮し、100万石を超える領地を支配する大大名となり、天正15（1587）年には従二位権大納言（じゅにいごんのだいなごん）にまで昇進しました。

農民の子から天下人に登り詰めた秀吉の偉業もすごいことですが、同じく農民からそこまでになった秀長も相当なものです。

武家社会における「弟」

ところで、秀長という人物を考える場合、秀吉の弟ということが重要になってきます。それというのも、武家社会において弟というものは、非常に扱いにくい、きわめて危険な存在だからです。

歴史上、兄が弟を殺してしまっているケースは数多くあります。源頼朝は弟の義経を殺しましたし、足利尊氏も弟の直義を殺しています。尊氏は直義に権限を譲渡して政治を任せるほど信頼していましたが、それでも殺してしまったのだからひどい話です。あの織田信長も、弟の信勝を殺しています。



織田信長像（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

このほか、毛利元就は相合元網（あいおうもとつな）、大友宗麟（おおともそうりん）は塩市丸、伊達政宗は小次郎と、いずれも弟を殺しています。有能な武将ほど、弟を殺している傾向があるといってもいいくらいです。

戦国時代は下剋上の世なのだから、子が父を殺したり、兄弟間で殺し合ったりすることは珍しくないと思われがちです。しかし、実際は戦国時代においても弟殺しに比べて、父殺しは意外に少ないのです。

武田信玄は父の信虎を追放して武田家の当主になりましたが、殺してはいません。信虎は今川義元のもとに身を寄せ、信玄よりも長生きしました。武家社会では儒教の家父長制の考え方が根強かったため、父親を殺すことには抵抗があったのだと考えられます。

武将にとって弟は、自分に取って代わる存在なのです。兄が病弱だったり、扱いづらい暴君のような主君だった場合、家臣たちは兄を殺したり追放するなどして、弟を新しい主君に立てることができます。

たとえば、あの上杉謙信がそうでした。長尾家の家臣たちは病弱だった兄の長尾晴景を隠居させて、弟の謙信（当時は長尾景虎）を当主にしています。戦国の世にあっては、兄にとって弟はやっかいで、いつでも危険な存在になり得るのです。

兄のそばで天下統一の偉業を支え続けた

そんな中で、秀長は秀吉に殺されることも追放されることもなく、兄のそばにあって天下統一の偉業を支え続けました。名のある戦国武将で弟をこれほど重用したのは、秀吉と、弟の信繁や信廉（のぶかど）を重臣とした信玄くらいのものでしょう。秀長という人はそれだけ、信頼して重要な仕事を任せるに足りる手腕を持っていたということにほかなりません。

そんな優れた人物が秀吉の弟にいたこと、秀吉に弟がいたことさえよく知られていないというのは、あまりにも残念なことです。

秀長は兄の秀吉よりも早く病気で亡くなっていますが、秀長が長生きしていれば、豊臣家の天下は安泰だったとも、豊臣家の後継者となった甥の秀次や千利休の切腹、朝鮮出兵などの秀吉晩年の暴走もなかったのではないかともいわれています。

※本稿は、『図解 豊臣秀長』（興陽館）の一部を再編集したものです。