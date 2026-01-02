仕事に家事に、一年中忙しく働いた締めくくりには、ちょっと贅沢なギフトを自分に贈ってみませんか。心が高揚するメイクにスキンケア、髪とボディを潤いで満たすボディケア……。麗しい香りで包んでくれるご自愛美容は、新年も頑張ろうというモチベーションになるはずです（撮影：ケント・チャン スタイリング：山本瑶奈 構成・文：片岡えり）

【Fragrance】

洗練された香りを纏い美しい印象を記憶に残す

【フレッシュでスモーキーなベチバーとフィグの意外性】

１：ラール エ ラ マティエールベチバー フォーヴ 100mL ￥50,270／ゲラン

青々とした生命力とウッディなスモーキーさを併せ持つベチバー、フィグやパイナップルの果実の香りで鮮やかに。パートナーとシェアもできる。

【気品と力強さと官能性が調和する神秘的な香り】

２：バレニア オードパルファム アンタンス100mL ￥27,610／エルメスジャポン

バタフライリリーの甘さにレザーとパチョリが深みを与え、温かなオークウッドが残る。凜とした女性に似合う魅惑的な余韻。

【ツヤツヤに潤うリップが長続き】

３：エッセンシャルセンツ R 01 30mL ￥13,200／THREE

南阿蘇の自社農園で栽培された無農薬ゼラニウムの精油に、ベルガモット、コニャック、ローズ、シダーウッドをブレンド。甘美なのに軽やかで鎮静感も。

【Body Care】

香りに包まれながら手元とボディを慈しむ

【樹木の香りの入浴剤を入眠前のルーティンに】

１：スリーピング バスエッセンス 190mL￥5,720／BAUM（限定発売中）

ユーカリ油とひのきオイルを配合。森の香りが心を鎮める、ほのかな乳白色の入浴剤。穏やかな眠りへ誘い、肌をなめらかに整える効果も。

【3種の香りをアソートしたミニハンドバームトリオ】

２：ヘルピング ハンズ 30mL×3 ￥6,270／イソップ（限定発売中）

シトラス＆ハーバル、ウッディ、スパイシーハーブ。老若男女に愛される香りを揃えた携帯に便利なハンドバーム。日中と夜で使い分けても。

【1本で、保湿と透明感、角質ケアまで】

３：FAS ザ ドレープ ボディミルク Y UGIRI 250mL ￥6,930／シロク

国産繭シルクエキス、黒米発酵液、ビタミンC誘導体でふっくら明るい肌に整え、マイルドなピーリングも。柑橘×樹木の深い香りが絶品。

※記事内の商品価格はすべて税込です