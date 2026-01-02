洗練された香りで気分が上がるフレグランスや、気持ちも身体も潤うボディケア。新年に気持ちがUPする「ご自愛ビューティ」6選！
仕事に家事に、一年中忙しく働いた締めくくりには、ちょっと贅沢なギフトを自分に贈ってみませんか。心が高揚するメイクにスキンケア、髪とボディを潤いで満たすボディケア……。麗しい香りで包んでくれるご自愛美容は、新年も頑張ろうというモチベーションになるはずです（撮影：ケント・チャン スタイリング：山本瑶奈 構成・文：片岡えり）
* * * * * * *
【Fragrance】
洗練された香りを纏い美しい印象を記憶に残す
【フレッシュでスモーキーなベチバーとフィグの意外性】
１：ラール エ ラ マティエールベチバー フォーヴ 100mL ￥50,270／ゲラン
青々とした生命力とウッディなスモーキーさを併せ持つベチバー、フィグやパイナップルの果実の香りで鮮やかに。パートナーとシェアもできる。
【気品と力強さと官能性が調和する神秘的な香り】
２：バレニア オードパルファム アンタンス100mL ￥27,610／エルメスジャポン
バタフライリリーの甘さにレザーとパチョリが深みを与え、温かなオークウッドが残る。凜とした女性に似合う魅惑的な余韻。
【ツヤツヤに潤うリップが長続き】
３：エッセンシャルセンツ R 01 30mL ￥13,200／THREE
南阿蘇の自社農園で栽培された無農薬ゼラニウムの精油に、ベルガモット、コニャック、ローズ、シダーウッドをブレンド。甘美なのに軽やかで鎮静感も。
【Body Care】
香りに包まれながら手元とボディを慈しむ
【樹木の香りの入浴剤を入眠前のルーティンに】
１：スリーピング バスエッセンス 190mL￥5,720／BAUM（限定発売中）
ユーカリ油とひのきオイルを配合。森の香りが心を鎮める、ほのかな乳白色の入浴剤。穏やかな眠りへ誘い、肌をなめらかに整える効果も。
【3種の香りをアソートしたミニハンドバームトリオ】
２：ヘルピング ハンズ 30mL×3 ￥6,270／イソップ（限定発売中）
シトラス＆ハーバル、ウッディ、スパイシーハーブ。老若男女に愛される香りを揃えた携帯に便利なハンドバーム。日中と夜で使い分けても。
【1本で、保湿と透明感、角質ケアまで】
３：FAS ザ ドレープ ボディミルク Y UGIRI 250mL ￥6,930／シロク
国産繭シルクエキス、黒米発酵液、ビタミンC誘導体でふっくら明るい肌に整え、マイルドなピーリングも。柑橘×樹木の深い香りが絶品。
※記事内の商品価格はすべて税込です