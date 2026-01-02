数多くの主演ドラマを大ヒットに導き、日本のみならず、世界の韓流ブームを牽引するトップ俳優のひとり、ソン・ジュンギさん。その素顔は――（撮影：木村直軌 構成：上田恵子）

【写真】一番のリフレッシュ方法は…

* * * * * * *

幼い頃に芽生えた演じることへの興味

日本にはもう何度も訪れています。やはり東京が多くて、とても好きな街です。あと「ちょっと休みたいな」と思ったときに行くのは軽井沢。昨年は富士山にも行きました。

ずっと前になりますが、『優しい男』というドラマの撮影で、青森に行ったこともあります。それと以前、ドラマ『First Love 初恋』にハマって、舞台になった北海道がとてもいいなと思いました。久しぶりに、雪が積もる時期に行ってみたいです。

日本には美味しいものがたくさんあるので、来るたびに何を食べようかとワクワクします。

なかでも特に好きなのがうなぎ。残念ながら今回はまだ食べることができずにいるけれど、コンビニにもいろいろと美味しいものが売っているので、オヤツを買い込んで楽しんでいます。（笑）



「俳優がどんな仕事かわからないながらも、やってみたい気持ちがあったのでしょうね」

俳優として活動を始めてかなり経ちますが、どうやら僕は幼少期から演じることに興味を持っていたようです。と言うのも、デビューしたばかりの頃、身近な人から「結局この道に進んだのね」と言われたことがあって。

「えっ、どういうことですか？」と訊くと、僕が小学校に入る前に「子役が通う演技塾に入れてほしい」と泣きながら何ヵ月も親にお願いしていたんだそう。

僕自身はまったく覚えていなくて、この仕事を始めてから聞かされて知りました（笑）。俳優がどんな仕事かわからないながらも、やってみたい気持ちがあったのでしょうね。

その後、「挑戦してみて、やめたくなったらやめよう」とエキストラを始めたところ、ある現場の監督から、「ちょっとキミ、こっちに来てこれを言ってみなさい」と一言だけセリフをいただいて。〈記者2〉のような役柄でしたが、それが俳優人生初のセリフになったのです。

そのときの撮影で、自分の頭上にマイクがセットされるのを初めて経験し、しかもセリフを言ったあとで監督が褒めてくださり……。もう眠れないくらい嬉しくて、すごくいい気分でした。

ありがたいことにその後、僕は「俳優になる」という一番の夢を叶えることができたと言えますが、あのときに感じた喜びと小さな達成感がすべてのスタートでした。

初恋の記憶と懐かしいときめきと

僕のキャリアを振り返ってみると、いわゆるジャンルもの（サスペンス、ファンタジー、ミステリー、犯罪などを描いた作品）への出演が多かったように思います。

ドラマ『太陽の末裔（まつえい） Love Under The Sun』では特殊部隊の軍人を演じ、『アスダル年代記』では古代の人物に。『ヴィンチェンツォ』では、マフィアとヒーローを合わせたような男を演じました。さらに映画『私のオオカミ少年』では狼人間を、『スペース・スウィーパーズ』では宇宙を飛び回る男を演じています。

どの役柄も、地に足が着いた平凡な人間ではない。そんななか、今の韓国の普通の日常を生きる人物像に惹かれて出演を決めたのが、最新作となるドラマ『マイ・ユース（My Youth）』です。

この作品で僕が演じるのは、人気子役として活躍し、現在は街の生花店で地道に働くソンウ・ヘ。悪い大人に騙された彼の青春時代は、借金の返済に追われるという困難のうちに過ぎていきました。つらいことが多かった人生で唯一の輝きは、高校時代の初恋の人であるソン・ジェヨンと過ごした日々。

物語は、チョン・ウヒさん演じるジェヨンが15年ぶりに彼の前に現れ、忘れていたときめきが蘇るところから始まります。

このドラマは、ソンウ・ヘの平凡な日常と、彼が抱える内面の痛みを丁寧に描いた作品です。子役として受けた痛み、信じていた人に裏切られた痛み、大人に捨てられた痛み……。

僕自身に子役の経験はありませんが、俳優として有名になると自分にしかわからない苦しみや大変なことが出てくるので、そういう部分で彼を理解する努力をしました。

本作では、ソンウ・ヘのモノローグ（独白）が多用されています。これは監督と脚本家さんが、「彼の感情そのものを見せるのではなく、状況だけを見せて、感情を隠したまま第三者的な視点で進めるのがいいのでは」と考えた結果なのだろうと解釈しているのですが、すごくいい手法だなと思いました。

なかでも子どもの頃のモノローグは、その年代の子が語れる内容ではありません。「信じないことで心を守れると学んだ」とか「輝いていても宝石とは限らない」とか。

それらは人生経験を積んだ大人だけが言える言葉なのに、あまりに早く社会の厳しさを知ってしまったソンウ・ヘには言えてしまう。一編のエッセイを思わせるモノローグのおかげで、まるで彼の人生を垣間見ているような作品になっていると思います。

監督はとても抒情的な作風で撮影なさる方で、韓国の郊外にある田舎道など、美しく印象的なシーンもたくさん登場するんです。

現場では僕とウヒさんを信じ、リラックスできるよう気遣ってくださいました。初恋のときめきと懐かしい記憶を呼び覚ますようなこのドラマを、日本の皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいです。

僕は作品作りの現場にいることが好きで、一番のリフレッシュ方法は次の現場について考えることです。それは、次作が決まっていてもいなくても変わりません。現場で力を得るタイプなので。（笑）

監督の「OK！」という声を聞き、観てくださった視聴者の皆さんから良い評価をいただくと、再び前を向くことができる。そう考えると僕は、誰かに褒めてもらうために今日も俳優の仕事を続けているのかもしれません。