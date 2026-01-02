帰省時の手土産にしたい「鳥取県のお土産」ランキング！ 2位「二十世紀梨ゼリー」を抑えた1位は？【2025年調査】
カレンダーも最後の1枚となり、本格的な帰省ラッシュや新幹線の混雑がニュースで取り上げられる季節がやってきました。道中の楽しみや新年のあいさつに欠かせない、地元で愛され続ける名選をまとめました。
All About ニュース編集部では、2025年12月10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「帰省時の手土産にしたいお土産」に関するアンケートを実施しました。その中から、帰省時の手土産にしたい「鳥取県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「梨の風味がしっかり感じられ、個包装で配りやすい」（30代女性／秋田県）、「鳥取が誇る梨『二十世紀梨』の果肉と果汁を使った、みずみずしく爽やかなゼリーで、老若男女問わず喜ばれやすいから」（40代男性／静岡県）、「二十世紀梨は当時メディアでも話題になっていたから」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「個包装で配りやすく、子どもから年配まで安心して渡せる定番土産として選びました」（50代女性／兵庫県）、「老若男女問わず喜ばれる定番土産で、パッケージも上品。鳥取らしさを伝えるのにぴったりです」（60代男性／広島県）、「かわいい見た目と地元伝説にちなんだ特産品で喜ばれるため」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「帰省時の手土産にしたいお土産」に関するアンケートを実施しました。その中から、帰省時の手土産にしたい「鳥取県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：二十世紀梨ゼリー（寿製菓）／43票2位にランクインしたのは、寿製菓の「二十世紀梨ゼリー」。鳥取県の名産品である二十世紀梨の果肉を贅沢に使用し、梨の形を模したかわいらしい容器に入ったゼリーです。蓋を開けた瞬間に広がるみずみずしい香りと、シャリシャリとした独特の食感が再現されており、まさに感動の味わい。見た目のインパクトも強く、子どもからお年寄りまで幅広く愛される、鳥取県を代表するフルーツスイーツとして帰省時の定番となっています。
回答者からは「梨の風味がしっかり感じられ、個包装で配りやすい」（30代女性／秋田県）、「鳥取が誇る梨『二十世紀梨』の果肉と果汁を使った、みずみずしく爽やかなゼリーで、老若男女問わず喜ばれやすいから」（40代男性／静岡県）、「二十世紀梨は当時メディアでも話題になっていたから」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：因幡の白うさぎ（寿製菓）／55票1位に輝いたのは、寿製菓の「因幡の白うさぎ」でした。山陰地方の神話「因幡の白うさぎ」をモチーフにした、愛らしいうさぎの形の焼き饅頭です。大山バターを使用した風味豊かな生地の中には、上品な甘さの黄身餡がぎっしり詰まっています。どこか懐かしく、優しい味わいは長年県民や観光客に親しまれてきました。その縁起の良い名前と親しみやすいフォルムから、家族への贈り物として不動の人気を誇っています。
回答者からは「個包装で配りやすく、子どもから年配まで安心して渡せる定番土産として選びました」（50代女性／兵庫県）、「老若男女問わず喜ばれる定番土産で、パッケージも上品。鳥取らしさを伝えるのにぴったりです」（60代男性／広島県）、「かわいい見た目と地元伝説にちなんだ特産品で喜ばれるため」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)