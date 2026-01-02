お正月、手作り・購入・通販など様々な選択肢がありますが、おせち料理を用意する家庭は今でも多いのではないでしょうか。

楽しい正月を過ごした後、ちょっと困るのが残ってしまったおせち。味に飽きたり、人気のないメニューが残りがちに。

そんな方のために、おせちのリメイクレシピを紹介します。

栗きんとんマーブルレアチーズ



（画像提供：日の出みりん）

【材料】 直径18センチの円形1台分

・栗きんとん…100g

・クリームチーズ…200g

・生クリーム…200ml

・ゼラチン…10g

・日の出新味料（みりん風調味料）／（ゼラチン用）…大さじ2

・日の出新味料（みりん風調味料）…70ml

・レモン汁…大さじ1

・グラハムビスケット…100g

・溶かしバター…50g

・ミントの葉…適量

【下準備】

・ゼラチンは新味料（大さじ２）に振り入れふやかしておく。

・クリームチーズは室温に戻しておく。

【作り方】

(1) グラハムビスケットはフードプロセッサーなどで粉々にして溶かしバターをあわせて混ぜ、ケーキ型の底面に敷き詰め冷蔵庫で冷やしておく。

(2) 栗きんとんはミキサーなどにかけて滑らかなペースト状にする。

(3) クリームチーズに新味料（70ml）をあわせてなめらかになるまで混ぜる。

(4) 生クリームをボウルに入れて7分立てにする。

(5) (3) に(4) をあわせてなめらかになるまで混ぜ、湯銭にかけてとかしたゼラチンを加え混ぜる。

(6) (1) の上に(5) を流し入れ、ところどころに栗きんとんのペーストを落とし竹串でひっかいてマーブル模様を作る。

(7) 冷蔵庫で2時間冷やし固める。

かずのこクリームチーズ和え



（画像提供：日の出みりん）

【材料】 4人分

・かずのこ（味付き）…2本

・ディル…2g

・削りがつお…ひとつまみ

【A】

・熱湯…1000ml

・料理酒…大さじ1

【B】

・クリームチーズ…100g

・マスカルポーネチーズ…60g

・日の出新味料（みりん風調味料）…大さじ1

【下準備】

・かずのこはひと口大に切り、【A】でさっと下茹でし、ザルにあけ、水気を切っておく。

・クリームチーズは室温に戻しておく。

・ディルは葉をつんでおく。

【作り方】

(1) ボウルに【B】を入れ、混ぜ合わせる。

(2) かずのこ・ディルを加え、ざっくりと混ぜる。

(3) 器に盛り付け、削りがつおをのせる。

タルタルなます



（画像提供：日の出みりん）

【材料】 2人分

・豚肉(豚カツ用)…2枚

・にんじん…1本

・かぼちゃ…4cm

・れんこん…小1節

・ブロッコリー…小房6個

・料理酒…大さじ4

【A】

・ゆで卵…2個

・マヨネーズ…大さじ2

・なます…大さじ3

・日の出新味料（みりん風調味料）…大さじ2

・こしょう…少々

【作り方】

(1) 火の通りにくいにんじんはピーラーでリボン状に切る。かぼちゃやれんこんは1cm幅に切る。

(かぼちゃは皮をところどころ削ぎ、れんこんは5分ほど水にさらす)豚肉も食べやすい大きさに切る。

(2) せいろに具材をバランスよく並べ、上から料理酒をかける。

(3) 鍋に水を2カップほど入れて強火にかける。蒸気が上がったらせいろを重ね、中火に落として10分蒸す。

(4) なますの水気を切り、あらく刻む。【A】を混ぜて、タルタルなますを作る。

※情報提供：日の出みりん（キング醸造株式会社）