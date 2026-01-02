「ファミマのいちご狩り」を発売前に食べてみた！ 今年は“白”をまとったスイーツが登場へ＜試食レポ＞
「ファミリーマート」は、2026年1月6日（火）から、練乳やミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなど“白”の素材といちごを掛け合わせた商品を展開する「ファミマの白をまとったいちご狩り」を、全国の店舗で開催。今年はデザート、パン、焼き菓子、菓子など全16品が登場します。今回クランクイン！トレンドは、特別に発売前の商品を試食。気になる新作を実食しながら、その魅力を紹介します。（文・写真＝西門香央里）
【写真】全部食べたい！ “白い”いちごスイーツ食べてみた
■注目はやっぱりデザート！
この日「ファミマの白をまとったいちご狩り」の中から試食したのは、「いちご＆ホイップサンド」、「たべる牧場いちご」、「ミルク楽しむいちごミルク」をのぞく13商品。今回は特別に、いちご狩り気分が味わえるパッケージで商品が到着しました。
フェアの中でもまず注目したいのが、デザート系のラインナップ。「いちごのモンブラン（メレンゲ入り）」は、ホワイトチョコ入りクリームのコクと、いちごの甘酸っぱさのバランスが絶妙。中に入ったメレンゲのサクッとした食感がアクセントになり、見た目以上に食べやすい印象でした。
「もちっと食感いちごのクレープ」は、やわらかくもっちりとした生地に、ふわふわのミルクムースといちごを合わせた一品で、ひと口食べると優しい甘さが広がります。甘すぎず軽やかな後味なので、食後のデザートにもぴったりです。
「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」は、しっとりとした白いスポンジに、いちごソースとクリームを巻き込んだロールケーキ。甘さは控えめで、食後のデザートとしてはもちろん、軽めのおやつにも向いています。
そして今回のフェアで特に印象に残ったのが「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」。名前の通りザクザクとしたクッキー生地の香ばしさに加え、中にはジューシーで甘酸っぱいストロベリージャムとクリームがたっぷり。ひと口ごとに食感と味わいの変化が楽しめる、満足度の高い一品です。
■パン系も充実のラインナップ
続いては、朝食やおやつに取り入れやすいパン類をチェック！ 「つぶつぶいちごミルクメロンパン」は、外側の香ばしいメロンパン生地と、中のミルクホイップ＆いちごソースの組み合わせが楽しい。いちごのつぶつぶ感がしっかり感じられ、食感のアクセントになっていました。
「いちごミルクホイップドーナツ」は、ホワイトチョコのコクといちごミルクホイップの甘さがほどよく、見た目よりも軽い食べ応え。コーヒーや紅茶と合わせて楽しみたいドーナツです。
さらに、「八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」も登場。とろけるようなクリームと、あまおういちごの風味が口いっぱいに広がり、ご褒美感のある仕上がりでした。
■焼き菓子や菓子類もチェック！
生スイーツやパンに加えて、焼き菓子や菓子類が豊富にそろっているのも、今回のフェアの魅力。日持ちしやすく、ちょっとしたおやつや手土産にも選びやすいラインナップです。
「いちごのバウムクーヘン」は、しっとりとした生地にいちごの風味がほんのり広がり、優しい甘さが印象的。「いちごのフィナンシェ」は、バターのコクといちごの甘酸っぱさがしっかり感じられ、満足感のある味わいでした。
菓子類では、「ストロベリーチョコホワイト」が、いちごの酸味とホワイトチョコのミルキーな甘さのバランスがよく、一粒でも満足感があります。また「白いちごのやさしい甘ずっぱさ キャラメルコーン」は、軽い食感でついつい手が伸びてしまうスナック菓子です。
そのほか、「チョコマシュマロ風グミ いちご味」はふんわりした食感が楽しく、「しみこみショコラいちご」はサクッとした食感とチョコの深みがクセになる仕上がりでした。
旬のいちごを思う存分味わえる「ファミマの白をまとったいちご狩り」。いちご狩りをする気分で、いろんな商品を食べ比べてみるのはいかがでしょう。
■注目はやっぱりデザート！
この日「ファミマの白をまとったいちご狩り」の中から試食したのは、「いちご＆ホイップサンド」、「たべる牧場いちご」、「ミルク楽しむいちごミルク」をのぞく13商品。今回は特別に、いちご狩り気分が味わえるパッケージで商品が到着しました。
フェアの中でもまず注目したいのが、デザート系のラインナップ。「いちごのモンブラン（メレンゲ入り）」は、ホワイトチョコ入りクリームのコクと、いちごの甘酸っぱさのバランスが絶妙。中に入ったメレンゲのサクッとした食感がアクセントになり、見た目以上に食べやすい印象でした。
「もちっと食感いちごのクレープ」は、やわらかくもっちりとした生地に、ふわふわのミルクムースといちごを合わせた一品で、ひと口食べると優しい甘さが広がります。甘すぎず軽やかな後味なので、食後のデザートにもぴったりです。
「もっちりクリームロール（いちごソース入り）」は、しっとりとした白いスポンジに、いちごソースとクリームを巻き込んだロールケーキ。甘さは控えめで、食後のデザートとしてはもちろん、軽めのおやつにも向いています。
そして今回のフェアで特に印象に残ったのが「ザクザク食感 いちごのクッキーシュー」。名前の通りザクザクとしたクッキー生地の香ばしさに加え、中にはジューシーで甘酸っぱいストロベリージャムとクリームがたっぷり。ひと口ごとに食感と味わいの変化が楽しめる、満足度の高い一品です。
■パン系も充実のラインナップ
続いては、朝食やおやつに取り入れやすいパン類をチェック！ 「つぶつぶいちごミルクメロンパン」は、外側の香ばしいメロンパン生地と、中のミルクホイップ＆いちごソースの組み合わせが楽しい。いちごのつぶつぶ感がしっかり感じられ、食感のアクセントになっていました。
「いちごミルクホイップドーナツ」は、ホワイトチョコのコクといちごミルクホイップの甘さがほどよく、見た目よりも軽い食べ応え。コーヒーや紅茶と合わせて楽しみたいドーナツです。
さらに、「八天堂 冷やして食べる白いくりーむパン 福岡あまおういちご」も登場。とろけるようなクリームと、あまおういちごの風味が口いっぱいに広がり、ご褒美感のある仕上がりでした。
■焼き菓子や菓子類もチェック！
生スイーツやパンに加えて、焼き菓子や菓子類が豊富にそろっているのも、今回のフェアの魅力。日持ちしやすく、ちょっとしたおやつや手土産にも選びやすいラインナップです。
「いちごのバウムクーヘン」は、しっとりとした生地にいちごの風味がほんのり広がり、優しい甘さが印象的。「いちごのフィナンシェ」は、バターのコクといちごの甘酸っぱさがしっかり感じられ、満足感のある味わいでした。
菓子類では、「ストロベリーチョコホワイト」が、いちごの酸味とホワイトチョコのミルキーな甘さのバランスがよく、一粒でも満足感があります。また「白いちごのやさしい甘ずっぱさ キャラメルコーン」は、軽い食感でついつい手が伸びてしまうスナック菓子です。
そのほか、「チョコマシュマロ風グミ いちご味」はふんわりした食感が楽しく、「しみこみショコラいちご」はサクッとした食感とチョコの深みがクセになる仕上がりでした。
旬のいちごを思う存分味わえる「ファミマの白をまとったいちご狩り」。いちご狩りをする気分で、いろんな商品を食べ比べてみるのはいかがでしょう。