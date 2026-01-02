²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é8Ç¯¡Ä¥µ¥¦¥Ê½÷»Ò¤ÎÉðÅÄÎèÆàà¤È¤È¤Î¤¤¥·¥ç¥Ã¥ÈáÂçÊü½Ð¤Ë¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥í¥¹¤Î¼Ì¿¿¤¿¤ÁÊü½Ð¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÉðÅÄÎèÆà(28)¤¬¥µ¥¦¥ÊÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥ÊÀìÌç»¨»ï¡ÖSAUNA BROS.(¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥í¥¹)¡×(Åìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò)¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡Ö¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤Î½÷Í¥¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÉðÅÄ¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥Ê¥Ö¥í¥¹¤Î¼Ì¿¿¤¿¤ÁÊü½Ð¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ºòÇ¯Ë¬¤ì¤¿¥µ¥¦¥Ê¤Ç»£¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë´À¤òÎ®¤¹ÍÍ»Ò¤äÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþÈ©¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èþ¿Í½÷Í¥¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤ÉÈþ¤·¤¯¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡×¡ÖÈ©¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤ë¡£¡¡ÉðÅÄ¤Ï2014Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥Þ¥¾¥ó¥º ¡×(Åì±Ç)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¤ª¤¤¥Ï¥ó¥µ¥à!!¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ä¿·½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖÀã±ì¥Á¥§¥¤¥¹¡×(NHKÁí¹ç)¤Ç¸µ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁª¼êÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£