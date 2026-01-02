¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡×³¹¤ÇÄ¶ÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÈÁø¶ø¡ª¥³¥í¥Ã¥±¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ë¹»ÒÈï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¼ÂÊª¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤ç¡Á¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥³¥í¥Ã¥±(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬¡¢³¹¤Ç¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ä¶ÍÌ¾¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ã¥±¤ÎÎÙ¤Ëµ¢¹ñÃæ¤ÎMLB¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¼Ì¿¿´ê¤¤¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡Á¼ÂÊª¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤ç¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¥³¥í¥Ã¥±¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤â¤Î¤Ç¡Öº£ÅÙ¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎË¹»Ò¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÈï¤ê¤Þ¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤ç¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¥Û¥ó¥È¤Ë´ñÀ×¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡×¡Ö¤·¤«¤â¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ë¹»ÒÈï¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¶öÁ³¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥ÈÇÒ¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÁª¼êÍ¥¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£