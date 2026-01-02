1日、元NMB48の川上千尋さんが吉本興業に所属することを発表しました。

【写真を見る】【 元NMB48・川上千尋 】 吉本興業所属へのを報告 「これまで大変お世話になったNMB48から一歩踏み出し、新たに俳優としての道を歩んでまいります」





2025年12月26日をもってNMB48を卒業した川上さんは、「2026年より、吉本興業に所属させていただくことになりました」と、報告。



「これまで大変お世話になったNMB48から一歩踏み出し、新たに俳優としての道を歩んでまいります」と決意を露わにし、「たくさんの方の記憶に残る存在になれるよう、日々精進してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と意気込みを語りました。









【 川上千尋さん プロフィール 】



生年月日：1998年12月17日（27歳）

出身：大阪府

特技：フィギュアスケート（ジャンプ可能）、大の阪神タイガースファン



経歴：2012 年 に NMB48 に 4 期生として加入。

NMB48 16thSG「僕以外の誰か」で初の選抜 入りを果たし、以降多数のシングル曲で選抜入り。

27thSG「好きだ虫」ではセンターを務めた。

2022年3月開催「NANMATTLE 2 〜愛〜」ファン投票イベントでは、1 位を獲得。



ファースト写真集『永遠未遂』を10月に発売。

2025年12月にNMB48を卒業。



【担当：芸能情報ステーション】