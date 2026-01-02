【 元NMB48・川上千尋 】 吉本興業所属へのを報告 「これまで大変お世話になったNMB48から一歩踏み出し、新たに俳優としての道を歩んでまいります」
1日、元NMB48の川上千尋さんが吉本興業に所属することを発表しました。
2025年12月26日をもってNMB48を卒業した川上さんは、「2026年より、吉本興業に所属させていただくことになりました」と、報告。
「これまで大変お世話になったNMB48から一歩踏み出し、新たに俳優としての道を歩んでまいります」と決意を露わにし、「たくさんの方の記憶に残る存在になれるよう、日々精進してまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と意気込みを語りました。
【 川上千尋さん プロフィール 】
生年月日：1998年12月17日（27歳）
出身：大阪府
特技：フィギュアスケート（ジャンプ可能）、大の阪神タイガースファン
経歴：2012 年 に NMB48 に 4 期生として加入。
NMB48 16thSG「僕以外の誰か」で初の選抜 入りを果たし、以降多数のシングル曲で選抜入り。
27thSG「好きだ虫」ではセンターを務めた。
2022年3月開催「NANMATTLE 2 〜愛〜」ファン投票イベントでは、1 位を獲得。
ファースト写真集『永遠未遂』を10月に発売。
2025年12月にNMB48を卒業。
