◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」往路の4区で、スーパールーキーの鈴木琉胤（1年、八千代松陰）が日本人最高タイムの1時間0分1秒で区間賞を獲得した。トップ・中大との差を1分12秒に縮め、3年連続5区起用の“山の名探偵”工藤慎作（3年）へたすきをつないだ。

平塚中継所でトップの中大から1分48秒の4番手でたすきを受け、城西大と駒大を抜いて2番手に浮上。ヴィンセント（東京国際大）が持つ区間記録の1時間0分0秒にわずか1秒届かなかったものの、前回大会で太田蒼生（青学大）が記録した日本人最速の1時間0分24秒を更新した。早大の1年生が箱根駅伝で区間賞を獲得したのは、第87回大会1区の大迫傑以来。4区で1年生の区間賞は第91回大会の田村和希以来11年ぶりとなった。

日本テレビのインタビューに応じた鈴木は「まずは今大会のために朝早くから尽力してくださった方々、沿道で応援してくださった方々に恩返しの走りができたと思う」と初々しくコメント。「4年生で走れないメンバーもたくさんいる中で自分が託されたので、この区間で区間賞はお礼という形を走りで表せたかなと思います」と話した。箱根デビューの感想を求められると「終始応援が自分の力になって、20.9キロをとても楽しく、笑顔で走りきることができました」と答えた。

スタジオゲストの前早大主将・伊藤大志（NTT西日本）は「ビックリするぐらい速かった。初めてのハーフマラソンの距離だったと思うけど、本当に安心して見られた」と感心。早大OBの瀬古利彦氏からは「君は箱根駅伝じゃなく世界を目指すんだから、もっと頑張って」と箱根駅伝の中継としては“掟破り”のエールを送られた。