今井はパの“空振り奪三振王”だ。今季は伊藤（日）にこそ及ばなかったが奪三振１７８はリーグ２位。奪三振の内訳を見ると見逃し２７、空振り１５０、３バント失敗が１。空振り１５０は２位の伊藤の１４２を８上回ってリーグトップだ。

また、対戦した打者数に占める空振り三振の割合は２３・４％。４・２７人の打者で空振り三振を１つ奪っている計算になり、モイネロ（ソ）の４・７７人を上回って、規定以上でリーグトップだ。

今井は７月１９日ソフトバンク戦、１回に山本から三振を奪い、６月７日の広島戦の２回から２５イニング連続奪三振。２０年山本由伸（オ）、２２年佐々木朗希（ロ）と並ぶ日本人記録となった。相手の打者のバットに空を切らせるドクターＫらしい数字が残った。

▼…チーム得点４１０はリーグワースト。球団では２４年（３５０）、６７年（４０７）に次ぎ、３番目の少なさ。

▼…４月１８日のソフトバンク戦を今井、平良の継投で無安打１失点に抑えて勝利。継投での無安打有失点は３９年５月６日（第２試合）の南海（対阪急＝無安打２失点）、６４年５月１３日の近鉄（対南海＝無安打１失点）に次いでプロ野球３度目。

▼…西川はリーグ最多の猛打賞１４度。球団左打者のリーグ最多猛打賞は栗山巧（１１年）、秋山翔吾（１５〜１８年）に次いで３人目。

▼…滝沢はリーグトップのバント安打７（今季通算９０安打）。２ケタ安打でリーグ最多のバント安打は球団では７３年太平洋時代の梅田邦三（バント安打１０、通算８６安打）以来２人目。

▼…新人で２３歳シーズンの渡部聖はドラフト制以降では最多の開幕６試合連続安打を放つなど、１１０安打。２３歳シーズンまでに球団新人１１０安打以上は、１８歳の５３年豊田泰光（１１３）、１９歳の８６年清原和博（１２３）に次いで年少３位。

▼…４２歳の中村剛は４月８日ロッテ戦で代打本塁打を放ち、０４年から２２年連続本塁打。同一球団での２２年連続弾は野村克也（南海＝５６〜７７年）、王貞治（巨＝５９〜８０年）、立浪和義（中＝８８〜０９年）と並び４人目の最長。

▼…捕手の古賀が８月７日の日本ハム戦でプロ野球新のゲーム８補殺をマーク。１０人が記録した６を更新した。

▼…今井は無走者での被打率・１７０で規定以上のリーグトップ。パでは５６年島原幸雄（西鉄）の・１５６、１５年大谷翔平（日）の・１５９に次ぎ、０７年のダルビッシュ有（日）と並んで歴代３位。

▼…４年目左腕の隅田が４月１９日のソフトバンク戦で無四死球で１―０完封勝利。球団左腕の１―０無四死球完封勝利は初。

▼…武内が６月２２日巨人戦で右犠飛で決勝打。交流戦でパ投手の勝利打点は０５年西口文也（西）、馬原孝浩（ソ）、１３年大谷翔平（日）、２２年千賀滉大（ソ）、２３、２４年山崎福也（オ、日）に次ぎ、６人目（７度目）。

▼…３１セーブでセーブ王の平良。球団で３０セーブ以上は２２年の増田達至以来７人目１０度目だが、２６歳シーズンでの３０セーブは１２年涌井秀章と並び、最年少。（恩田 諭）