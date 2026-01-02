¡Ú2026Ç¯ Í¦±ýî²¿Ê¤¹¤ë ¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î´ë¶È¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¡ÛµþÉÍµÞ¹ÔÅÅÅ´²ñÄ¹¡¡¸¶ÅÄ°ìÇ·¤µ¤ó
2025Ç¯¤ÎÅ´Æ»¶È³¦¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤Ë·üÇ°¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢26Ç¯¤â¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¯¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡25Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡ÖÉÊÀî¡×¡Ö²£ÉÍ¡×¡Ö±©ÅÄ¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµòÅÀ¤Î¤¦¤Á¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÉÊÀî±ØÀ¾¸ýÃÏ¶èAÃÏ¶è¿·ÃÛ·×²è¡×¤¬Ãå¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î»ÏÈ¯±Ø¤È¤Ê¤ëÉÊÀî¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡26Ç¯½éÆ¬¤Ë¤Ï»°±ºÈ¾Åç¤ÎÅö¼Ò¥Û¥Æ¥ëÀ×ÃÏ¤Ë¡Ö¤Õ¤Õ ¾ë¥öÅç ³¤É÷¤Î¤·¤é¤Ù¡×¤¬³«¶È¡£ÌýÔä¤Ç¤Ï»°°æÉÔÆ°»º¤È¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¡¢Â¾¼Ò¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤È¼ê¤ò·È¤¨¡¢±èÀþ¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÁÏ¶È¤«¤é126Ç¯Â³¤¯Åö¼Ò¤ÎDNA¤Ç¤¹¡£
¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤ÎËÜ¼Ò¤Ë¤¢¤ë¡ÖµþµÞ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµþµÞ¼ÖÎ¾¡Ö¥Ç¥Ï236¹æ¡×¤ÎÁ°¤Ç¡Ë
JR»³¼êÀþ¡¦ÃÓÂÞ±Ø¤ÎÌ¾É¸¤¬¡ØÃÓÂÞ¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÁ°¡Ë¡Ù¤Ë
