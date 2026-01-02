サッカー・イングランドプレミアリーグのチェルシーは現地時間1日、エンツォ・マレスカ監督の退任を発表しました。

クラブは公式サイトを通じて声明を発表。マレスカ氏の功績に対して「UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップでチームを優勝に導きました。これらの功績はクラブの近年の歴史において重要な部分であり続けるでしょう。クラブへの貢献に感謝申し上げます」とコメントしました。

そして退任の理由については「チャンピオンズリーグ出場権獲得を含む4つの大会で重要な目標がまだ残っているため、エンツォもクラブとしても、この変更によってチームを軌道に戻す最大のチャンスが得られると信じています。エンツォの将来の幸運を祈っています」と記しました。

マレスカ氏は、2023/24シーズンにレスター シティを率いてイングランド2部リーグを制覇。プレミアリーグ昇格に導くと、2024年6月にチェルシーの監督に就任しました。

チェルシーでは、UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップのタイトルを獲得。FIFAクラブワールドカップの決勝では、チャンピオンズリーグ優勝チームであるパリ・サンジェルマンに勝利し、世界最高峰の手腕とチームの実力を示しました。

しかし今季リーグでは5節マンチェスター ユナイテッド戦に続き6節ブライトン戦で連敗。7節リバプール戦では勝利するものの波に乗れず、直近7試合では1勝2敗4分。19節終了時点でCL出場圏外の5位に位置しています。