今回は、7年付き合いフラれた彼氏への復讐を考えたエピソードを紹介します。

元カレの悪事をばらしてやる…

「大学卒業後から7年も付き合った彼氏（以降、元カレ）に、私が30歳になった直後に急にフラれ、ショックで食事が喉を通らないほどでした。だって元カレは『30歳になったら結婚しよう』と何度も言ってくれていて、私も待っていたんです。

その後、元カレは私と付き合っていた頃に、別の女性と二股をかけていたことが発覚したんです。その女性は20代前半で、『若い子と浮気してたんだ……』と怒りが止まりませんでした。そこで私の大事な20代を奪い、平然と浮気し、浮気相手と結婚した彼氏への復讐を考えました。

私にはクラブで働く男友達がいるのですが、そこに元カレが結婚後もしょっちゅう来ていて、若い女性をナンパしているという話を男友達から聞いたんです。そこで私は男友達と協力し、元カレのナンパ現場をおさえ、元カレの妻に教えてやることにしました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ ちなみに元カレの妻の父親は、元カレの会社の重要な取引先の社長だとか。父親にバレたりしたら、大変なことになりますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。