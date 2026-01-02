¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁáÂç¤Î¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¹©Æ£¿µºî¡¢¡ÖÌÂµÜ¤Ê¤·¡×¤Î·ãÁöÀÀ¤¦¡¡3Ç¯Ï¢Â³»³ÅÐ¤ê¤Ë¡È¥³¥Ê¥ó¥Ýー¥º¡ÉÈäÏª
¡¡Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©ÅöÆü¤È¤Ê¤ë1·î2Æü¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î»³¾å¤ê5¶è¡Ê20.8¥¥í¡Ë¤òÃ´¤¦¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¤³¤È¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£3Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ø¸þ¤±¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµã¤¯¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡ª¡×¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤Î´ë²è¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡Ö¿¿¼Â¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì¤Ä¡×¥Ýー¥º¤Ç·è°Õ
¡¡¹©Æ£¤Ï¡¢·èÀï¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¿¥¹¥¤ä¥·¥åー¥º¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤Î¡Ö¿¿¼Â¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì¤Ä¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë·è¤á¥Ýー¥º¤Î¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¡£¡Öº£Ç¯¤âÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î5¶è¤Ë¡Ø»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡Ù¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª »³¾å¤ê¤Ç¤âÌÂµÜ¤Ê¤·¤ÎÌ¾ÃµÄå¤È¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Èµ¤·¡¢Æñ½ê¡¦È¢º¬¤Î»³¤ò¡ÈÌÂµÜ¤Ê¤·¡É¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå µîÇ¯¤ÎÁö¤êÌ¥¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÈ¢º¬ÅòËÜ¤ÇÀ¼±çÁ÷¤ë¤è ¤Þ¤º¤Ï±ýÏ©Í¥¾¡¤ò»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¤¬·è¤á¤è¤¦¤¼¤Ã¡ª¡×¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËËÜ¿Í¤¬Ì¾ÃµÄå¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÇä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òº£ÆüÃÎ¤Ã¤¿¡×¡ÖÏÃÂêÀ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÂ®¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤³¤ÎÃË¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁáÂç15Ç¯¤Ö¤êÁí¹çV¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¤È¡¢¡Ö¹©Æ£¿µºî¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¡Ö¹©Æ£¿·°ì¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹©Æ£¡£1Ç¯»þ¤Ï5¶è6°Ì¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆ±2°Ì¤È¡¢Ç¯¡¹½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»³¾å¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤À¡£ÁáÂç¤Ë¤È¤Ã¤Æ15Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁí¹çV¤Ø¤Î¸°¤ò°®¤ë¥ー¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ì¾ÃµÄå¤Î¿äÍýÄÌ¤ê¤Î¥ìー¥¹±¿¤Ó¤Ç¡¢È¢º¬Ï©¤òÌµ»ö¡Ö²ò·è¡×¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ï4¶è¤ò½ª¤¨¡¢1°ÌÃæ±ûÂç³Ø¡¢2°ÌÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Ç5¶è¤Î¾®ÅÄ¸¶Ãæ·Ñ½ê¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£