YSLのフレグランス「リブレ」から瑞々しいラズベリーの香りが登場　人気リップの限定色も

「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」が、ジューシーなラズベリーを堪能できる「ベリークラッシュ コレクション」を発売する。2月18日に公式オンラインブティックと表参道フラッグシップブティックで先行発売し、27日から全国で取り扱う。

限定コレクションでは、フレグランスシリーズ「リブレ（LIBRE）」から、フルーティフローラルの香りの「リブレ オーデパルファム ベリークラッシュ」（30mL 1万4300円、50mL 2万460円）が誕生。ジューシーでフルーティなラズベリーがリブレを象徴するフローラルラベンダーと、芳醇でクリーミーなココナツと溶け合う、遊び心がありながらも洗練されたフルーティフローラルの香りを楽しめる。

また、リップスティックシリーズ「ラブシャイン リップスティック」から、リブレ オーデパルファム ベリークラッシュと同じ甘美なラズベリーの香りをまとった「ラブシャイン リップスティック ベリークラッシュ」（6050円）が登場。甘く熟したベリークラッシュに着想したカラーが、センシュアルな印象へと導く。フォーミュラには、パッションフルーツオイルとイチジク果実エキスを配合。とろけるようにジューシーな使い心地で、みずみずしい”水ツヤ”リップを叶える。

