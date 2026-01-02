第75回（GIII、芝2000m）は1月4日、中山競馬場で行われる。

重賞初挑戦のアイルランドTで2着のアンゴラブラック、4連勝中のカネラフィーナの上がり馬2頭をはじめ、ニシノエージェント、シリウスコルトら重賞ウイナーなど多彩なメンバーが出走予定。

ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。

■非重賞組が注目の存在

昨年もワン・ツーを飾り最多2勝を誇るチャレンジC組とマイルCS組は今年不在。2026年は各1勝で横一線のデータで迎えることになる。

チャレンジC【2.3.3.14】

マイルCS【2.0.0.0】

ディセンバーS【1.2.2.7】

福島記念【1.1.0.12】

AR共和国杯【1.0.0.5】

リゲルS【1.0.0.1】

甲斐路S【1.0.0.0】

ウェルカムS【1.0.0.3】

エリザベス女王杯【0.2.0.5】

金鯱賞【0.1.0.0】

フルーツラインC【0.1.0.0】

菊花賞【0.0.1.6】

アンドロメダS【0.0.1.3】

修学院S【0.0.1.1】

大原S【0.0.1.0】

オクトーバーS【0.0.1.0】

今年の出走馬に当てはめるとグランディアが該当の前走・ディセンバーS組が最多5頭が馬券内と好相性。オープン特別時代となるが、2017年には1～3着を独占し、リステッド競走昇格後も2020・21年の2年連続でウインイクシードが馬券に絡んでいる。

ディセンバーSをはじめ非重賞組は相性が良く、3勝クラス【2.1.2.13】、オープン・リステッド競走【2.2.4.33】。直近5年間でも3勝2着1回3着3回であり、とくに1着馬は連勝のケースが目立つ。

グランディアのほか、リステッド競走・新潟牝馬S1着のカネラフィーナ、3勝クラス・常総S1着のマイネルオーシャンは注目の存在。

■福島記念組が狙い目か

重賞・GI組は着順を問わない。むしろ重賞・GIで掲示板外の巻き返し例は多く、2025年はマイルCS11着のアルナシームが制し、2着にチャレンジC6着のマイネルモーント。2024年はチャレンジC7着のリカンカブールが制し、エリザベス女王杯10着のククナが2着に突っ込んだ。

ただ、前走重賞・GI組のうち前走1番人気は【0.0.1.5】と期待を裏切り、一方、前走6～9人気は【2.2.1.27】、10番人気以下は【2.3.1.38】という状況。

アイルランドT6番人気2着のアンゴラブラックは合格ラインではあるが、日本ダービー17番人気16着のニシノエージェント、札幌記念12番人気4着のケイアイセナ、福島記念11番人気7着のリカンカブールなど、今回も人気が落ち着く重賞・GI組をマークするのも手か。

なお、距離別で見ると同距離の芝2000mは【6.7.7.62】と相性はいいが、中日新聞杯組は【0.0.0.16】と壊滅的。同じ芝2000mの重賞・GI組でも過去2頭の連対歴がある福島記念組が狙い目か。福島記念5着のシリウスコルトをピックアップしておく。