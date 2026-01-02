1月8日（木）夜6時25分～放送「同じ穴の頂～同業者が口を揃える神様～」好評につきゴールデンにて第2弾の放送が決定！本田翼がテレ東バラエティー初MCを担当！「ペット業界の神様」から「飲食業界の神様」までさまざまな業界の頂に君臨する神様の神業の限界に迫る！

テレ東では1月8日（木）夜6時25分から、「同じ穴の頂～同業者が口を揃える神様～」を放送します。2025年11月23日に放送された第1弾が反響を呼び、この度ゴールデン枠にて第2弾の放送が決定しました！

さまざまな業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人に憧れられ、尊敬され、愛される同じ穴（業界）の頂がある！その頂に君臨する神様を発掘&こだわりに密着し、どうやってその頂に登り詰めたのか？を掘り下げ、その神業の限界に迫るドキュメントバラエティーです。

MCを務めるのは、第1弾に続いての出演となるメイプル超合金のカズレーザーと、映画やドラマ、バラエティーなど多方面で活躍する俳優・本田翼。本田は本番組がテレ東バラエティー初MCとなります。さらにゲストとして、こちらも第1弾からの出演となるバイきんぐ・小峠英二とKEY TO LITのメンバー・猪狩蒼弥が登場！

前回は、誰でも寝落ちさせられる「リラクゼーション界の神様」や、人生で2万回斬られた「斬られ役の神様」などが登場し、業界の頂に君臨する神様の驚きの神業が話題となりましたが、今回はどんな犬も「待て」させられる？「ペット業界の神様」や、誰もが一度は行ったことがあるあの「飲食業界の神様」など、身近な業界から遠い業界までさまざまな業界の神様が登場。同業者が口をそろえて「スゴイ」と言う、その業界の「神様的存在」とは一体どんな人物なのか？

また、2026年1月3日（土）朝6時～は、「同じ穴の頂 予習復習スペシャル」と題して11月に放送された第1弾を放送します。こちらも併せてぜひご覧ください！

≪出演者コメント≫

■カズレーザー（メイプル超合金）

©テレビ東京

2回目だったんですけど、またすごくせまいジャンルの神様が出てきて。知らない世界のトップっていうめっちゃニッチな話ですけど、せまければせまいほど面白いなって改めて思いましたね。

特に、動物のしつけの神様がむちゃくちゃ面白かったです。私も犬と猫を飼っているんですけど、なかなかうまくいかないんですよね。だからこそ、よりすごさが分かりました。

身近なものから、“そういえばそういう世界もあるか”というものまで、本当にせまい世界のトップなので、もしかしたら遠すぎてわからないかなって思うかもしれないんですけど、遠ければ遠いほど面白いと思います。

あとは、皆様が気になる世界の神様、「こんな神様を知りたい」っていうものがあれば、それも気になりますね。皆様がどういうものに興味を持つのかっていうのも。ぜひ番組を見てほしいです。

■本田翼

©テレビ東京

身近に“こんな神様がいるんだ！”と驚きました。特に高校生の「ポテト少年」が印象に残りましたね。

スキルも本当に凄かったですが、アルバイトに対してすごくまじめに向き合っている姿勢が素晴らしかったです。

今はスマホのメモツールなど色々と便利なモノがあるのに、時代に逆行するかのように、きちんとノートに自分の反省点を書き出してたり…。

そういう点も含めて神様たちを観ていただけると更に凄さを楽しんでいただけると思います。

皆さんぜひ観てください！

■小峠英二（バイきんぐ）

©テレビ東京

前回に続いて、いろんな神様がいらっしゃるんだなぁと思いました。まだまだすごい方がいるんだなと。あと、神様だけど意外と若いなぁって。年配の方のイメージがあったんですけど、今回は18歳の若い神様も出てきますので、これはすごいなぁと思いましたね。

改めて対動物っていうのはすごく難しいんだなって思いました。前回もありましたけど、やっぱり意思疎通が難しいものに対する神様っていうのは難易度が高いなって。あとは縫製の神様とかも出たんですけど、やっぱり匠というか。匠の技がふんだんに詰まった回だったと思うので、そのあたりも楽しみにしていただけたらと思います。

■猪狩蒼弥（KEY TO LIT）

©テレビ東京

めっちゃ面白かったです。どの業界にも神様がいらっしゃって、野球とかお医者さんとか、わかりやすい業界がフォーカスされがちですけど、意外と我々の生活の近いところにいる神様って見る機会がないというか。でもちゃんと見たら、素人目にもわかるすごさがある方々がたくさんいらっしゃって、その職業に対するリスペクトにもつながりましたね。

お時間がある方はぜひ見ていただきたいのですが、ドッグトレーナーの方や洋服を修繕される方など、あまり知識がないからこそ知ると楽しい部分があると思うので、最近インプットに欠けているなという方がいらっしゃったら、ぜひ見て楽しんでいただきたいです！

＜「予習復習スペシャル」番組概要＞

【タイトル】 同じ穴の頂 予習復習スペシャル

【放送日時】 2026年1月3日（土）朝6時～7時放送

【放送局】 テレビ東京

【出演】 MC：カズレーザー（メイプル超合金）

ゲスト：小峠英二（バイきんぐ）、矢吹奈子、杉谷拳士

≪番組概要≫

【タイトル】 同じ穴の頂～同業者が口を揃える神様～

【放送日時】 2026年1月8 日（木）夜6時25分～7時58分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srce3mj317

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/onajiana/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 MC：カズレーザー（メイプル超合金）、本田翼

ゲスト：小峠英二（バイきんぐ）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/onajiana/

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京

