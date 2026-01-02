伝説の五輪二連覇金メダリスト、帰省中の息子と幸せいっぱい「イケメン息子さん」「素敵な親子ショット」
日本代表女子柔道金メダリストの谷亮子が1日にインスタグラムを更新。帰省中の息子との記念ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】息子たちとのにこやかな3ショット
谷が新年の挨拶と共に投稿したのは、帰省してきた長男・佳亮さんと次男・晃明さんの姿を記録した複数のオフショット。写真には、20歳の誕生日を迎えた佳亮さんと弟の晃明さんの大きな背中を捉えた2ショットや、2人の息子が谷と並んだにこやかな3ショットなどが収められている。
投稿の中で谷は息子と並んだ3ショットについて「息子二人があっという間に私を追い抜いて成長してくれて喜んでいるワタシ」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「イケメン息子さん」「素敵な親子ショット」「息子さん２人と腕を組める幸せ 親としては嬉しい限りですね」などの声が集まっている。
■谷亮子（たに りょうこ）
1975年9月6日生まれ。福岡県出身。“ヤワラちゃん”の愛称で柔道家として活躍。世界選手権7連覇をはじめ、オリンピックでは出場した5大会すべてでメダルを獲得（金メダル2個、銀メダル2個、銅メダル1個）。2010年には政界に進出した。
引用：「谷亮子」インスタグラム（＠ryoko_tani）
