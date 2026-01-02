新人の宗山は１１６試合で遊撃を守り１１２安打。今季、遊撃での試合数と安打数がともに１００以上は、他に泉口（巨）と紅林（オ）だけ。新人の遊撃手では８１年の石毛宏典（西）以来、４４年ぶり５人目のベストナインに輝いた。

５月２２日の西武戦で初のサヨナラ打を犠飛でマークするなど、９本の犠飛は外崎（西）の８本を抑え両リーグで最も多かった。８１年に原辰徳（巨）が作った７本の新人最多記録を更新すると、新人のリーグ最多も原以来、４４年ぶり２人目。両リーグ最多は初めてだ。

犠飛は外野手または外野へ回り込んだ内野手がフライを捕球後、走者が得点すると記録される。主なケースは無死または１死で走者が三塁にいる状況。宗山のシーズン打率は・２６０だったものの、犠飛を狙える場面では２５打席で１４打数６安打の・４２９（四球２）。６４％にあたる１６打席で打点を記録した。

▼…楽天は２２年から４年連続の〈４〉位。４年続けて〈４〉位以下のＢクラスは、球団初年度の０５年から０８年にかけて〈６〉〈６〉〈４〉〈５〉位の４年連続以来、１７年ぶり２度目。

▼…両リーグ最多の１１０盗塁。失敗２１度の盗塁成功率・８４０は、盗塁死が記録されるようになった４２年以降、４４年に・８２３の阪神（成功７９―失敗１７）を上回るシーズン最高記録。

▼…個人では辰己が成功２０に盗塁死０。シーズン２０盗塁以上で失敗なしは、０１年松井稼頭央（西＝２６盗塁）、０２年仁志敏久（巨＝２２盗塁）に次いで３人目だ。

▼…一方で捕手の太田は６０度走られたうち、２３度刺して盗塁阻止率・３８３。パ規定以上の捕手７人でＮＯ１になる。阻止率トップは２０年以来２度目。他に球団で１位は０８年の藤井彰人だけ。

▼…村林が最多安打で初のタイトル。安打数別の試合数を見ると

安打 （［０］ （１） （２） （３） （４））

昨年＝ １２５（５５ ５１ ２６ ６ １）

今年＝ １４４（４６ ４６ ３７ ８ −）

２安打以上を３３→４５度に増やして、今年の複数安打はパ最多。

▼…７月５〜９日に中島は４試合連続で三塁打。６０年５月８〜１４日の長嶋茂雄（巨）に並ぶ連続試合三塁打のプロ野球記録も、以降６４試合の２９１打席で三塁打なし。

▼…ボイトの走者数別成績は

人数＝打―安［本］点 打率

なし＝１２４―３０〈６〉６ ・２４２

１人＝８４―２９〈６〉１７ ・３４５

２人＝３０―１１−８ ・３６７

満塁＝５―３〈１〉８ ・６００

走者が多いほど好成績。

▼…最多投球回は藤井の１０９回２／３。チームに規定以上投手が不在は初めてだ。シーズン最多勝が西垣と古謝の７勝は、０６年の３人（山村宏樹、一場靖弘、グリン）と並ぶ最少勝利。

▼…西口は開幕から２６試合、２５イニングを無失点。２２年の３０ホールド以来、２度目の３０ホールド以上をマークした。他に楽天で３０ホールド以上は１５年青山浩二３１ホールド、１７年ハーマン３３ホールドだけ。２度は初めて。（阿部 大和）