平塚中継所でタスキをつなぐ早大３区の山口竣平（左）と早大４区の鈴木琉胤（カメラ・池内　雅彦）

写真拡大

◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

　１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大は、岡田開成（２年）がトップを守り５区にタスキをつないだ。

　早大は２位に浮上。当日変更で入ったスーパールーキー、鈴木琉胤（るい、１年）がケニア人留学生のヴィンセント（２０２３年、東京国際大）の区間記録まで１秒に迫る１時間１秒の快走を見せ、区間賞デビューを飾った。

　８位で４区に入った青学大は平松享祐（３年）が５位まで押し上げ、当日変更で５区に入ったエースの黒田朝日（４年）に逆転をたくした。トップの中大とは３分２５秒差。

　（１）中大

　（２）早大

　（３）国学院大

　（４）城西大

　（５）青学大

　（６）順大

　（７）駒大

　（８）創価大

　（９）東農大

　（１０）日大

　（１１）東海大

　（１２）中央学院大

　（１３）神奈川大

　（１４）東京国際大

　（１５）東海大

　（ＯＰ）関東学生連合

　（１６）日体大

　（１７）山梨学院大

　（１８）大東大

　（１９）帝京大

　（２０）立大