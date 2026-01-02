【箱根駅伝・４区まとめ】中大がトップ守る 早大は２位浮上 ルーキー鈴木琉胤が区間賞デビュー
◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）
１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大は、岡田開成（２年）がトップを守り５区にタスキをつないだ。
早大は２位に浮上。当日変更で入ったスーパールーキー、鈴木琉胤（るい、１年）がケニア人留学生のヴィンセント（２０２３年、東京国際大）の区間記録まで１秒に迫る１時間１秒の快走を見せ、区間賞デビューを飾った。
８位で４区に入った青学大は平松享祐（３年）が５位まで押し上げ、当日変更で５区に入ったエースの黒田朝日（４年）に逆転をたくした。トップの中大とは３分２５秒差。
（１）中大
（２）早大
（３）国学院大
（４）城西大
（５）青学大
（６）順大
（７）駒大
（８）創価大
（９）東農大
（１０）日大
（１１）東海大
（１２）中央学院大
（１３）神奈川大
（１４）東京国際大
（１５）東海大
（ＯＰ）関東学生連合
（１６）日体大
（１７）山梨学院大
（１８）大東大
（１９）帝京大
（２０）立大