◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）

１９９６年以来３０年ぶり史上最多１５度目の総合優勝を目指す中大は、岡田開成（２年）がトップを守り５区にタスキをつないだ。

早大は２位に浮上。当日変更で入ったスーパールーキー、鈴木琉胤（るい、１年）がケニア人留学生のヴィンセント（２０２３年、東京国際大）の区間記録まで１秒に迫る１時間１秒の快走を見せ、区間賞デビューを飾った。

８位で４区に入った青学大は平松享祐（３年）が５位まで押し上げ、当日変更で５区に入ったエースの黒田朝日（４年）に逆転をたくした。トップの中大とは３分２５秒差。

（１）中大

（２）早大

（３）国学院大

（４）城西大

（５）青学大

（６）順大

（７）駒大

（８）創価大

（９）東農大

（１０）日大

（１１）東海大

（１２）中央学院大

（１３）神奈川大

（１４）東京国際大

（ＯＰ）関東学生連合

（１６）日体大

（１７）山梨学院大

（１８）大東大

（１９）帝京大

（２０）立大