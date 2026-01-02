昨昨年大みそか夜放送のテレビ特番の視聴率が２日、ビデオリサーチから発表された。テレビ朝日系「ザワつく！大晦日２０２５」（午後６時〜７時）が世帯平均視聴率１１・４％をマークし、５年連続で民放トップとなった。個人視聴率は７・２％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

同番組は午後５時〜６時の時間帯が世帯平均９・６％（個人５・７％）、午後７時〜深夜１時までの時間帯が世帯平均７・４％（同４・５％）だった。

２５年は「ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎＳＰ」と題し、大ヒットドラマ「大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜」とコラボした本格ミステリー「ザワつく！大追跡 高嶋ちさ子殺人事件〜カラス天狗が舞う夜は〜」などを放送。同局系人気ドラマ「相棒」（水曜・午後９時）に主演する俳優・水谷豊が妻の女優・伊藤蘭が１３年ぶりにバラエティー番組で夫婦共演したことも話題になった。

大みそかはＮＨＫ紅白歌合戦の裏で、ＴＢＳ系「大晦日オールスター体育祭」、フジテレビ系「新しいカギ カギダンススタジアム 日本一たのしいダンス決定戦」、日本テレビ系「『ヒロミが解決！八王子リホーム 大晦日ＳＰ』〜豪華助っ人たちと、相撲部屋をつくる。〜」などが放送された。「大晦日オールスター体育祭」は午後６時〜７時の時間帯で世帯平均８・２％、個人５・７％をマークした。