FRUITS ZIPPER松本かれん、スタッフづてに「好きです」と伝えている人気アーティスト告白「自分で話しかけられなくて」
【モデルプレス＝2026/01/02】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の松本かれんが1日、自身のX（旧Twitter）を更新。スタッフづてに「好きです」と伝えている人気アーティストを明かした。
【写真】ふるっぱー、スタッフづてに「好きです」人気アーティストとの2ショット
ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが同日、自身のXにて『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』に同じく出演した松本との2ショットを公開。「KAWAII女の子隣に、降臨」とつづっていた。
松本はこれを引用する形で「実はかれんいつもすずかちゃんに自分で話しかけられなくて、何故かすずかちゃんの周りのスタッフさん達に、私すずかちゃんが好きですって伝えているのです」と告白。「今日すごくうれしかった」とコメントしていたが、直接「好き」と伝えられなかったことも明かしていた。
この投稿に、ファンからは「尊い」「幸せそう」「いつか直接伝えられるといいな」「2ショット撮れてよかったね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ふるっぱー、スタッフづてに「好きです」人気アーティストとの2ショット
◆松本かれん、SUZUKAとの2ショットに歓喜
ダンス＆ボーカルパフォーマンスユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKAが同日、自身のXにて『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』に同じく出演した松本との2ショットを公開。「KAWAII女の子隣に、降臨」とつづっていた。
◆松本かれんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「尊い」「幸せそう」「いつか直接伝えられるといいな」「2ショット撮れてよかったね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】