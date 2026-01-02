藤岡真威人、父・藤岡弘、女優姉妹らとファミリーショット披露「美男美女揃い」「遺伝子強い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/02】俳優の藤岡真威人が2025年12月31日、自身のX（旧Twitter）を更新。父・藤岡弘、と姉の天翔愛（長女）、妹の天翔天音（次女）、藤岡舞衣（三女）との家族写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】藤岡弘、ファミリー「遺伝子強い」豪華5ショット
真威人は「2025年もありがとうございました 遅くなりましたが、誕生日は今年も家族で！」とつづり、2025年12月28日に22歳の誕生日を迎えた際の写真を公開。夜景が美しいレストランで、ソロショットとともに、父の弘、や姉の愛、妹の天音と舞衣に囲まれ、花束を手に笑顔を浮かべる家族写真を披露している。
この投稿は「藤岡ファミリーは日本の理想の家族」「美男美女揃い」「お父さん幸せそうな表情してる」「遺伝子強い」「誕生日おめでとう」「真威人くんかっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆藤岡真威人、一家勢揃いのファミリーショット公開
◆藤岡真威人の投稿に反響
