女優の長澤まさみ（３８）が、結婚したことを１日に発表した。交際報道が全くない中での”電撃婚”は元日早々、大きな話題となった。相手の映画監督・福永壮志（たけし）氏（４３）は、国内外の映画賞を受賞しているほか、第７６回エミー賞で史上最多１８部門「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」にも携わるなど国際的に活躍するが、映画監督と女優の夫婦には、名匠と名優のコンビが多い。

よく知られるのは、「戦場のメリークリスマス」などのメガホンを取った大島渚監督と小山明子夫妻。２人は大島監督が監督デビューした直後の１９６０年に結婚。小山は結婚翌年に松竹を退社して独立した夫を支え、大島監督は後に「愛のコリーダ」などを製作した。

「極道の妻たち」などで知られる岩下志麻の夫は、昨年３月に亡くなった篠田正浩監督。岩下の映画デビュー作「乾いた湖」は篠田監督による作品で、その６年後に夫婦となった。大島、篠田両監督と共に「松竹ヌーベルバーグ」の旗手として知られた吉田喜重監督と岡田茉莉子は、岡田が出演１００本目の記念作品「秋津温泉」の監督として吉田監督を指名したのをきっかけに夫婦となった。

結婚当時に”超格差婚”として話題になったのが、松山善三監督と高峰秀子さん。２人が出会ったのは、高峰さんの代表作の一つとして知られる「二十四の瞳」。名子役として知られた高峰さんは既に大女優だった一方、松山監督は木下恵介監督の助監督として作品に参加しており、公開翌年の５５年にゴールインした。

１００歳まで現役監督として活躍し、２０１２年に死去した新藤兼人監督は、初監督作品で主演を務めた乙羽信子さんと後に再婚。八千草薫さんは宝塚歌劇団を退団後の５７年に谷口千吉監督と結婚。谷口監督が０７年に死去するまで、おしどり夫婦として知られた。

俳優時代の共演がきっかけで夫婦となったのが伊丹十三監督と宮本信子。宮本は結婚後は一時は育児に専念していたが、女優復帰後に伊丹監督作品の「お葬式」でブレイク。その後の伊丹作品全てに出演し、「タンポポ」「マルサの女」などのヒット作を生み出した。

高橋惠子は、「関根恵子」時代に知り合った高橋伴明監督と結婚して改名。バレリーナとして活躍していた草刈民代は、初出演映画「Ｓｈａｌｌ ｗｅ ダンス？」に自身を抜てきした周防正行監督と結婚した。