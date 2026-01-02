¤Ê¤¼°ËÀª¿ÀµÜ¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÁí»á¿À¡×¤È¾Î¤µ¤ìÊÌ³Ê°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©--¿À¼Ò¤È¿ÀÍÍ¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
2025Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤¬Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢¹¬¤¤¤Ë¤âÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤³¤½µ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤Ï»ö¸Î¤ä¼«Á³ºÒ³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ï¤¤¤Þ¤À¼ýÂ«¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤º¡¢Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ2026Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñºÝÊ¶Áè¤Ï¡¢½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º®ÌÂ¤ÎÅÙ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½é·Ø¤Ë¿À¼ÒÊ©³Õ¤òË¬¤ì¡¢¿·Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤äÊ¿°ÂÌµ»ö¤òµ§¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢½é·Ø¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢°ìÇ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»²·Ø¼Ô¤ò½¸¤á¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Ï¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÁí»á¿À¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¹ÄÁÄ¿À¡¦Å·¾ÈÂç¿À¤ÎÂ¸ºß¤È¡¢ÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¿ÀÆ»¹ñ¶µ²½¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Á´2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÁ°ÊÔ¡Ï¤Ç¤Ï¡¢°ËÀª¿ÀµÜÆâµÜ¤Ëã«¤é¤ì¤ëÅ·¾ÈÂç¿À¡Ê¤¢¤Þ¤Æ¤é¤¹¤ª¤ª¤ß¤«¤ß¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å·¾ÈÂç¿À ²ÎÀî¹ñÄç²è¡ÊWikipedia¡Ë
»á¿À¤ÎÄêµÁ¤ÏÃÏ¼ç¿À¤È³Æ»áÂ²¤ÎÁÄ¿À
°ìÈÌ¤Ë¿À¼Ò¤Ø½é·Ø¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤Î¶á¤¯¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¡Ö»á¿À¤µ¤Þ¡×¤Ø¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»á¿À¤µ¤Þ¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¸Å¤¯¤«¤éã«¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿ÀÍÍ¡ÊÃÏ¼ç¿À¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏ°è¤Î¼é¤ê¿À¡Ê¼é¸î¿À¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦¿ÀÍÍ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²È·Ï¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ê¡¢ÀèÁÄ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÂ²¤¬ÁÄÀè°ÊÍè¿®¶Ä¤·¤Æ¤¤¿¿ÀÍÍ¤¬¡Ö»á¿À¤µ¤Þ¡×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÆ£¸¶»á¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ëÉðá±ÄÈÌ¿¡Ê¤¿¤±¤ß¤«¤Å¤Á¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¡¢·ÐÄÅ¼çÌ¿¡Ê¤Õ¤Ä¤Ì¤·¤Î¤«¤ß¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁÄ¿À¡¦Å·»ù²°º¬Ì¿¡Ê¤¢¤á¤Î¤³¤ä¤Í¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤Ê¤É¤òã«¤ë¡¢ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¤Î¡Ö½ÕÆüÂç¼Ò¡×¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£¸¶»á¤Î»á¿À¡¦½ÕÆüÂç¼Ò¡ÊWikipedia¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÊªÉô»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÄ¿À¤Ç¤¢¤ëÉÛÅÔ¸æº²Âç¿À¡Ê¤Õ¤Ä¤Î¤ß¤¿¤Þ¤Î¤ª¤ª¤«¤ß¡Ë¤òã«¤ë¡¢ÆàÎÉ¸©Å·Íý»Ô¤Î¡ÖÀÐ¾å¿ÀµÜ¡×¤¬¡Ö»á¿À¤µ¤Þ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»á¿À¡×¤ÎÄêµÁ¤Ë¤Ï¡¢¡µï½»ÃÏ¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÏ°è¤Î¼é¤ê¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¡¢¢²È·Ï¡¦ÁÄÀè¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÁÄ¿À¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼°ËÀª¿ÀµÜ¤Ï¡ÖÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÁí»á¿À¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¸°¤È¤·¤Æ¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Îº×¿À¤Ç¤¢¤ëÅ·¾ÈÂç¿À¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Å·¾ÈÂç¿À¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤È¤Ï
Å·¾ÈÂç¿À¤Ï¡¢¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤È¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµµª¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÙÉô¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹ñÀ¸¤ß¤Î¿À¡¦°Ë¼ÙÆá´ôÌ¿¡Ê¤¤¤¶¤Ê¤®¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö»°µ®»Ò¡Ê¤µ¤ó¤¤·¡Ë¡×¤Î°ìÃì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡¦°Ë¼ÙÆáÈþÌ¿¡Ê¤¤¤¶¤Ê¤ß¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ²«Àô¹ñ¡Ê¤è¤ß¤Î¤¯¤Ë¡Ë¤òË¬¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²µ¢¤Ã¤¿°Ë¼ÙÆá´ôÌ¿¤¬ã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢º¸ÌÜ¤«¤éÅ·¾ÈÂç¿À¡¢±¦ÌÜ¤«¤é·îÆÉÌ¿¡Ê¤Ä¤¯¤è¤ß¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¡¢É¡¤«¤éÁÇØýÓËÂº¡Ê¤¹¤µ¤Î¤ª¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤Î»°µ®»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñÀ¸¤ß¤Î¿À¡¦°Ë¼ÙÆá´ôÌ¿¤È°Ë¼ÙÆáÈþÌ¿¡ÊWikipedia¡Ë
Å·¾ÈÂç¿À¤Ï¡¢°Ë¼ÙÆá´ôÌ¿¤«¤é¹âÅ·¸¶¡Ê¤¿¤«¤Þ¤¬¤Ï¤é¡Ë¤ÎÅý¼£¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÞÀ¤¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ÀÏÁ°ËÇÈÎéÈû¸ÅÌ¿¡Ê¤«¤à¤ä¤Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤Ó¤³¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤¬¡¢½éÂåÅ·¹Ä¡¦¿ÀÉðÅ·¹Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ÏÉè¤«¤é¡¢Å·¾ÈÂç¿À¤ÏÆüËÜ¹Ä¼¼¤ÎÁÄ¿À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤Ï¿¼¤¤±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Å·¹Ä²È¤È°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤ÎÅ·¹Ä²È¤Ï¡¢¿ÀÉðÅ·¹Ä°ÊÍè¡¢ËüÀ¤°ì·Ï¤È¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Å·¹Ä²È¤È°ìÈÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ËÌµ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÅ·¹Ä²È¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤È¡¢Åç¹ñ¤È¤¤¤¦ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª¾ò·ï¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Å·¹Ä²È¤ÈÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÎã¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¿ÀÉðÅ·¹Ä¸æÂºÁü¡ÙËÌÏ¡Â¢²è¡ÊWikipedia¡Ë
Îò»Ë¹¥¤¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¸»Ê¿Æ£µÌ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸»»á¡¦Ê¿»á¡¦Æ£¸¶»á¡¦µÌ»á¤Î»ÍÀ«¤ò»Ø¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¸»»á¡¦Ê¿»á¡¦µÌ»á¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÅ·¹Ä¤òÁÄ¤È¤¹¤ë²ÈÊÁ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Æ£¸¶»á¤Ï¡¢Å·¹Ä²È¤Î³°ÀÌ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¯¼£Åª¸¢ÎÏ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡Ö¸»Ê¿Æ£µÌ¡×¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î²È¤Ë»ÞÊ¬¤«¤ì¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¸»»á¤Ë¤Ï¡¢ÂÍø»á¡¦¿·ÅÄ»á¡¦º´¡¹ÌÚ»á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Àï¹ñÉð¾¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¿¿ÅÄ»á¤â¡¢¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¸»»á¤Î°ìÂ²¤Ç¤¹¡£Ê¿»á¤Ë¤â·§Ã«»á¤äËÌ¾ò»á¡¢¿¥ÅÄ»á¤Ê¤É¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ£¸¶»á¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ£ÅÄ»á¡¦Æ£Â¼»á¡¦Æ£ËÜ»á¤Ê¤É¡¢Îã¤òµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Å·¹Ä²È¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢Ç»Ã¸¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢¤É¤³¤«¤Ç·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸½ºß¤Î¹Ä¼¼¤ÎÁÄ¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÁÌ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÄ¹¤¤Îò»Ë¤òÏ¢ÌÊ¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿²¦²È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ·¹Ä²È¤ò¤ª¤¤¤ÆÂ¾¤ËÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ËüÀ¤°ì·Ï¤È¤¤¤¦ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·ìÅý¤Ë¤è¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹Ä¼¼¤È¿Í¡¹¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢·ì±ïÅª¤Ê¶á¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÎÀîÄç½¨ºî¡Ö°ËÀª¸æ»²µÜÇ·¿Þ¡×¡ÊWikipedia¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¹ÄÁÄ¿À¤Ç¤¢¤ëÅ·¾ÈÂç¿À¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö»á¿À¤µ¤Þ¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¡¢Å·¾ÈÂç¿À¤òã«¤ë°ËÀª¿ÀµÜ¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÎÁ°ÊÔ¡Ï¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤·¡¢¡Î¸åÊÔ¡Ï¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£¿·À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¿ÀÆ»¤Î¹ñ¶µ²½À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿°ËÀª¿ÀµÜ¤ÎÃÏ°Ì¤È½ªÀï¸å¤Î°ËÀª¿ÀµÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£