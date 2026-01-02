猫が暮らすゴージャスすぎる部屋がSNSで話題だ。



【写真】素敵！クッションに囲まれてゴキゲンなご様子

サイベリアンのヤマネコ君のために飼い主が作った、リビングとベッドルーム。家具、照明や窓、カーテンまで設置されおり、全てが猫サイズなのが信じられないクオリティ。あまりの精巧さに、人間の部屋に巨大な猫が住んでいるようにも見えるほど。制作したのは、ヤマネコ君の飼い主さん。DIYのこだわりなどについて話を聞いた。



――制作のきっかけは？



飼い主：ヤマネコにもくつろげる自室があれば良いなと思っていたことと、猫の部屋にぴったりそうな小さな押し入れがあったので、そこを猫用のリビングと寝室に改装しました。画像を見ていただけると分かるのですが、ペンキ塗りからインテリア、カーテンのプリントまで1からDIYで作っています。



――こだわりは？



飼い主：部屋や家具の色。ヤマネコに合いそうな色を何色も候補に出し、全体のバランスを見ながらセレクトしました。



――ヤマネコ君は気に入っていますか？



飼い主：設置当初はあまり興味がないようでしたが徐々に慣れきたようで、１ヶ月後ぐらいには自分からお部屋に入りくつろぐようになりました。元々、部屋に入れる前からベッドやソファを気に入っていたのでそれも大きかったと思います。夏場はあまり滞在時間は長くなかったですが、最近寒くなってきてからはベッドで寝たりソファーで爪を研いだりしています



――今後の使い方について



飼い主：家の中にヤマネコのお気に入りスペースはいくつかあるので、気分が乗ったら猫部屋も使ってくれたら嬉しいです。リビングの使用時間があまり長くないので、今後もう少し居心地良くなるようカスタムしていきたいと思っています。いつになるか分かりませんが、いずれフル改装もしてみたいですね。



◇ ◇



SNSでは「装飾品の細部まで作りこまれていてスゴイ」「ドールハウスみたい」「思ったより本格的」「ええとこに住んではりますな」「ねこが大事にされてて嬉しい」などの反響が集まった。人間も憧れる素敵な部屋に住むヤマネコ君は、YouTubeにて鳴き声をサンプリングした楽曲も配信中だ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）